Primarul General, Gabriela Firea, anunța, în vara anului trecut, programul „București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”, prin care voia să stimuleze angajarea a 2.000 de persoane care își termină studiile. Doar că așteptările sale nu au fost nicidecum împlinite.

Astăzi, la mai bine de un an de la lansarea programului, aflăm dintr-o postare a edilului că, până în prezent, doar 88 de persoane au solicitat tichete pentru cursuri de calificare, inițiere sau perfecționare, și că 85 au beneficiat de tichete.

„Sprijin pentru formarea și angajarea tinerilor (18-35 de ani) prin proiectul “București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”: se acordă tichete pentru cursuri de calificare, inițiere sau perfecționare autorizate și stimulente de angajare (88 de solicitanți până în preznet, 85 au beneficiat de tichete)”, a scris pe Facebook, astăzi, Gabriela Firea.

„Avem obligatia, morala si legala, ca, in calitate de autoritate locala, sa realizam si sa implementam proiecte prin care sa stimulam angajarea in munca a celor care isi termina studiile. Prin acest proiect ne dorim sa combatem somajul in randul celor tineri, oferindu-le sanse reale de ocupare a unui loc de muncă”, susținea, în august 2019, Gabriela Firea.

„Astfel, prin derularea acestui proiect, 2.000 de tineri vor beneficia de cursuri de calificare, initiere sau perfectionare autorizate si vor beneficia de stimulente la angajare, fiind sprijiniti sa se formeze si sa se angajeze pe piata muncii in concordanta cu aptitudinile si competentele lor”, mai spunea primărița.

