Fostă vedetă de televiziune, Andreea Marin și-a adus aminte de perioada în care nu era celebră și nu se descurca prea bine cu aspectul financiar. Ea a dat marea lovitură după ce a devenit prezentatoarea emisiunii „Surprize, surprize”, difuzată de Televiziunea Română, care era lideră de audință la acea vreme.

Andreea Marin a spus că se descurca greu cu banii, pe care încerca, dar nu reușea să și-i drămuiască de la lună la lună. Lucrurile nu au mers grozav nici în perioada de început a emisiunii, până când Marin nu a fost promovată în funcția de director al programului. „Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget(…)

Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale, până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune”, a povestit Andreea Marin.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc acidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”, a mai afirmat fosta prezentatoare, conform cancan.ro.

Vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu Ionuț Brâncoveanu. „Trăim împreună și ne construim o viață unul alături de celălalt și e tare frumos. Nu vreau să intru în detalii, pentru că vreau să păstrez intimitatea noastră, dar, pe de altă parte, a meritat așteptarea. Construim și fizic și construim o viață împreună.”