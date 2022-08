Câte stele sunt, de fapt, la Măciuca. Victor Ciutacu și Gelu Vișan, scandal din cauza nunții lui George Simion

Nunta lui George Simion s-a terminat, dar Gelu Vişan şi Victor Ciutacu au intrat într-un conflict din cauza evenimentului de la Măciuca.

Liderul AUR și-a făcut nunta la Forest Retreat&Spa de la Măciuca, iar politicianul Gelu Vișan a declarat că nu poți să spui că este un eveniment tradițional și să alegi un resort de lux.: „George Simion se însoară la resort de cinci stele și spune că este nuntă tradițional oltenească. Eu sunt oltean și știu ce spun. Este prima dată când văd o nuntă cu tradiții în afara satului românesc. Unde era acolo satul românesc? Că erați la un resort de cinci stele. La Forest Retreat&Spa, o noapte de cazare costă între 700 și 800 de lei”

Ciutacu sare în apărarea lui Simion

După ce politicianul și-a spus părerea, Ciutacu a reacționat pe măsură. El a declarat că George Simion a ales un resort chiar modest și că nu poți comenta despre un eveniment la care nu ai participat. „Cu riscul de a-l supăra pe Gelu Vișan… dacă acela este resort de cinci stele… Gelule, tu ce faci acum? Comentezi unde am fost și unde am dormit eu? Eu am fost fix acolo. Comentează despre nuntă fix oamenii care nu au fost acolo. Resortul acela este departe de a fi numit de cinci stele. Nu este nici la jumătate din ce este în Antalya, acolo unde merge tot românul”, a zis Victor Ciutacu.

Ciutacu l-a numit pe Gelu Vișan mincinos după ce a îndrăznit să critice întreaga organizare de la nunta liderului AUR. „Vrei să cer scuze public pentru că îndrăznesc să deranjez întreaga organizare? Am un punct de vedere mai nuanțat”, a spus Gelu Vișan.

„Dacă ai un punct de vedere, nu scuză minciuna”, a spus Victor Ciutacu. „Nu am mințit. Este opinia mea. Am dreptul să spun că acolo a fost Cântarea României. Am acest drept?”, a continuat Gelu Vișan.

Gelu Vișan, scandal cu George Simion

Nu este pentru prima dată când Gelu Vișan îl critică pe George Simion. În trecut, liderul AUR a fost numic „golan”, „derbedeu”, „nesimțit” și „prost” de Gelu Vișan, după ce politicianul l-a acuzat că a fost condamnat pentru viol și grațiat de Emil Constantinescu.

„George Simion, ești un nesimțit și un prost. Mă, prostule! Nu-i permit acestui golan să își bată joc de imaginea mea. Ești un golan și un derbedeu”, a spus Vișan la România Tv.

Gelu Vișan nu l-a iertat nici pe Victor Ciutacu, mai ales după ce a luat parte la evenimentul de la Măciuca. „În caz că nu s-a înțeles din prima și e nevoie să repet, când o să ajung eu să dau socoteală tuturor securiștilor detașați în presă ce anturaj frecventez, puteți să mă scuipați direct între ochi”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.