International Cate Blanchett, declarații controversate. Cu o avere de 95 de milioane de dolari, se consideră din clasa de mijloc







Actrița Cate Blanchett a stârnit o serie de controverse, după declarațiile controversate pe care le-a făcut. Aceasta a spus că aparține clasei de mijloc. Asta deși averea ei este estimată la nu mai puțin de 95 de milioane de dolari. Culmea este că declarația a fost făcută la o conferință ONU, practic nu tocmai locul potrivit pentru astfel de afirmații.

Ea este „ambasador” pentru ONU, iar prezența ei la conferință a făcut parte din rolul ei în organizație. A fost întrebată despre munca ei și experiențele de lucru, iar răspunsul a fost șocant. ”Sunt o femeie albă, sunt privilegiată, fac parte din clasa de mijloc. Dar, ca să fiu perfect sinceră, interacțiunea mea cu refugiații pe teren mi-a schimbat total perspectiva asupra lumii” a spus actrița.

Actrița a scandalizat internauții

Din acel moment declarațiile ei au devenit virale. Iar internauții au fost dezamăgiți de declarațiile acesteia. „O iubesc pe Cate Blanchett, dar în ce lume este ea „clasa de mijloc”. A fost în două francize majore și valorează aproximativ 90 de milioane”, a remarcat un internaut. Un alt utilizator a fost de acord, comentând: "Cred că vrea să spună că s-a născut din clasa de mijloc. Dar 95 de milioane de dolari o pun în eșaloanele superioare ACUM", a spus acesta.

O analiză din ianuarie 2024 a Institutului din Australia a definit și „clasa de mijloc”. ”Dacă ne uităm doar la lucrătorii cu normă întreagă, venitul mediu era de aproximativ 83.000 USD pe an în 2024. Pentru un muncitor cu fracțiune de normă, mai probabil pentru femei, mijlocul era mai aproape de 40.000 USD pe an.

La ce s-ar fi referit Kate Blachett

Dacă venitul este mai mare de 180.000 USD pe an, câștigi mai mult decât 95 la sută dintre lucrătorii din Australia.” După cum a raportat Metro.co.uk, Blanchett are cel puțin două case în Regatul Unit. Cu siguranță nu îndeplinește definiția clasei de mijloc. Dar New York Post a sugerat că afirmația ar fi fost în „argoul britanic... Acesta s-ar referi la moștenire și statutul familiei mai degrabă decât la bogăție”.