Catastrofă cu sute de morți. Alunecările de teren au îngropat un sat

Catastrofa din Papua Noua Guinee ia amploare. În alunecările de teren care au avut loc zilele trecute au murit 670 de persoane. Națiunile Unite au prezentat un nou bilanț, revizuit, al victimelor.

Dezastrul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 03:00 (17:00 GMT joi), în provincia Enga, din centrul ţării. Având în vedere ora la care s-au produs alunecările de teren, locuitorii unui sat au fost luați prin surprindere. Ei au fost îngropați sub mormane de noroi şi moloz în timp ce dormeau.

În alunecările de teren din provincia Enga, situată în centrul Papua Noua Guinee, au murit 670 de persoane. Noul bilanț a fost întocmit după catastrofa din noaptea de joi spre vineri, de Națiunile Unite. Reprezentanții organizației sunt implicați în operațiunile de căutare și salvare a victimelor.

Potrivit oficialului ONU, terenul nu s-a stabilizat și continuă să alunece. Acest lucru îngreunează operațiunile de salvare. Astfel, catastrofa din Enga ia amploare. Există riscul ca noi alunecări de teren să se producă și să prindă sub ele și alți localnici. Oficialul ONU a precizat că peste o mie de persoane au fost nevoite să părăsească zona sinistrată.

Rescue workers have arrived at the scene in rural Enga Province in Papua New Guinea after a horrific landslide buried over 1,000 homes and left at least 300 people smothered in mud and rocks.

Satul afectat de catastrofa din noaptea de joi spre vineri are o populaţie de circa 4.000 de locuitori. Datorită amplasării sale, așezarea era un punct de întâlnire pentru căutătorii de aur din regiune. Astfel, este posibil ca numărul victimelor să mai crească. Autoritățile spun că va dura câteva zile sau chiar săptămâni pentru a stabili un bilanţ definitiv.

Alunecarea de teren a blocat accesul la autostrada care face legătura cu celelalte localități. În aceste condiții regiunea muntoasă nu poate fi accesată decât cu elicopterul, a relatat ABC.

În imagini apărute pe reţelele sociale, oameni încearcă să se salveze cățărându-se pe stânci și agățându-se de rădăcinile copacilor ieșit din pământ.

More than 670 people have been killed by a landslide in northern Papua New Guinea, according to local officials.

The landslide levelled the mountainous Kaokalam village in Enga Province - about 370 miles northwest of the capital Port Moresbyhttps://t.co/aiaafp0b6b pic.twitter.com/hMkdNToGvy

— Sky News (@SkyNews) May 26, 2024