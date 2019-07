Dinamo a pierdut, sâmbătă seara, meciul cu CFR Cluj, disputat în deplasare, în etapa a 3-a a Ligii I. Campioana din ultimele două sezoane s-a impus cu scorul de 1-0, datorită unui gol reușit de Billel Omrani, în minutul 83, din penalty. Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, și-a menajat o mare parte dintre titulari și a abordat jocul cu multe rezerve.

Ardelenii au fost cu gândul la meciul cu Maccabi

Și asta pentru că CFR a jucat, săptămâna trecută, în preliminariile Ligii Campionilor, cu Maccabi Tel Aviv (scor 1-0), iar marți va evolua în manșa a doua, pe terenul israelienilor. Eșecul a venit după ce Dinamo debutase în competiția internă cu un 0-5 la FC Viitorul și cedase, acasă, în fața celor de la CS „U” Craiova, scor 0-2.

Doboară recorduri negative

Așadar, echipa din Ștefan cel Mare a acumulat trei înfrângeri în trei etape, nu a marcat niciun gol și a încasat opt. Niciodată în 71 de ani nu s-a întâmplat ca Dinamo să piardă primele trei partide ale unui sezon. De asemenea, este pentru prima dată când „roș-albii” nu marchează după trei etape. Anul trecut, la finalul stagiunii, „câinii” mai bifaseră o contraperformanță. Încheiaseră campionatul pe locul al 3-lea al play-outului, adigă al 9-lea la general. Problemele par a fi interminabile pentru gruparea finanțată de Ionuț Negoiță. La Cluj, pe banca tehnică a stat Sebastian Moga, „secundul” lui Eugen Neagoe.

„Nu e un coșmar ce se întâmplă”

Deocamdată, conducătorii dinamoviști n-au decis dacă vor aștepta ca tehnicianul pe care l-au numit în această vară să se refacă după infarctul suferit la meciul cu Craiova, sau vor numi pe altcineva.

„Nu e un coșmar ce se întâmplă, e îmbucurător că am arătat un fotbal mai bun. Echipa are potențial și cred că un rezultat de egalitate era mai echitabil. Nu știu dacă a fost penalty, n-am văzut încă faza. A fost această perioadă tulbure, dar băieții își vor reveni. Nu poți să faci rezultate peste noapte, eu am încredere în acești băieți, indiferent de ce staff ar veni”, a spus Moga la final.

Eugen Neagoe va reveni în fotbal

„Secundul” a anunțat că ar vrea să rămână în Ștefan cel Mare. „Eu vreau să continui la această echipă, alături de staff-ul meu, dar asta nu depinde de mine. Nu voi rămâne principal. Nu știu care e situația lui Neagoe, dar el va reveni în fotbal, asta e sigur. Vedem zilele viitoare ce se va întâmpla, poate va veni un nou antrenor, nu știu”.

