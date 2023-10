Cătălin Scărlătescu s-a reprofilat. Bucătarul i-a uimit pe toți

Cătălin Scărlătescu a început un nou proiect după plecarea de la „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. El a scris o carte de bugată digitală, numită „Grătar de Călător”, iar fanii deja s-au încris pe lista de așteptare. Celor care s-au înscris li se va atribui o poziție în clasament. Mai mult, cei care recomandă înscrierea și altor persoane vor urca cu câte două poziții pe listă.

„Gata să-ncepem săptămâna cu un BOOM? E oficial – am primele imagini delicioase din carte! Mă simt ca un copil într-o cofetărie. Un sincer mulțumesc celor 2.400 de aventurieri ce au intrat pe lista de așteptare!”, a scris Cătălin Scărlătescu pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Scărlătescu, succes pe Tik Tok

Scărlătescu are succes și pe Tik Tok. El este urmărit de 300 de mii de persoane și are peste 1,4 milioane de aprecieri. Fostul jurat de la Antena 1 postează constant filmulețe amuzante sau cadre care exprimă fragmente din viața sa de zi cu zi. Veniturile sale din Tik Tok se ridică undeva între 198 – 330 de mii de dolari.

Deține și un lanț de trei restaurante

Iubitul Doinei Teodoru deține și un lanț de trei restaurante de lux. Cu toate astea, el are datorii de peste jumătate de milion de euro și recenzii proaste de la clienții care au mâncat în localurile sale. În 2022, firma lui Scărlatescu a avut o cifră de afaceri de 344.611,30 euro, profit zero şi datorii de 618.309,64 de euro.

În restaurantele din București ale lui Scărlătescu, o porţie de cartofi costă 46 de lei. Mai mult, restaurantul „XChef by Scarlatescu” nu are recenzii prea bune în mediul online. Localul are o notă de doar 3,8 din cauza unor clienți nemulţumiţi.

Oamenii au scris pe Internet că prețurile sunt prea mari și că personalul nu este amabil. Ei ar fi fost nevoiți să aștepte ore în șir pentru mâncare. Cu toate astea, faimosul bucătar a declarat că încearcă să le ofere tot ce este mai bun clienților și că este dur cu angajații.