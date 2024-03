România aduce mai multă stabilitate în Schengen. Predoiu susține integrarea totală în 2024

Cătălin Predoiu susține că aderarea parțială la Schengen, cu frontierele aeriene și maritime, care intră în vigoare în luna martie, trebuie urmată de integrarea totală, și cu frontierele terestre, în decursul acestui an. În opinia sa, România ar putea aduce mai multă stabilitate zonei Schengen,

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, susține că România ar trebui acceptată cu toate frontierele în Schengen, în acest an. Ministrul consideră că România ar putea aduce mai multă stabilitate zonei de liberă circulație. În opinia sa, nu este corect ca România să beneficieze de o integrare parțială.

Ministrul Afacerilor Interne a declarat, înaintea Consiliului JAI, că nu este corect să avem doar o integrare parţială pe Schengen. Cătălin Predoiu a precizat că integrarea cu frontierele aeriene și maritime a fost un pas important. El spune, însă, că acest progres trebuie să fie continuat cu pasul următor. Iar integrarea totală, în Schengen, pentru România, trebuie să se facă tot în decursul acestui an.

În ciuda importanței, pentru România, subiectul nu figurează pe adresa JAI. Ministrul Internelor Predoiu a afirmat că discuțiile de pe agenda vizează migrația. El a afirmat că migrația ilegală a fost redusă cu 92%

„Migraţia este o altă problemă serioasă care ameninţă stabilitatea Uniunii Europene şi a statelor membre. În România, am luat măsuri foarte serioase pentru combaterea migraţiei ilegale. Am înregistrat în ultimul an progrese importante. De fapt, am redus migraţia ilegală cu aproximativ 92%”, a spus Cătălin Predoiu.