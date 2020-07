Cătălin Hideg, omul care a vândut măști la prețuri exorbitante, a rupt tăcerea. Într-o intervenție la România TV, a spus câteva lucruri importante. Articolul îl puteți citi AICI.

Iată un fragment din emisiunea de aseară:

„VICTOR CIUTACU: Ultima intrebare pe tema acestui contract , Orban a sustinut într-o declaraţie ca la un moment dat din cauza blocajelor din Turcia a fost nevoit să apeleze personal la vicepresedintele Turciei, pt importul dvs?

Cătălin HIDEG: „Nu a intervenit nimeni la rugămintea noastră, au făcut-o de sine stătator, nu i-am rugat noi. Probabil că daca au auzit că au fost probleme, este posibil, am auzit că Iohannis sau Orban ar fi intervenit in Turcia. Eu nu stiu, nu i-am rugat sa sune sa ajute pentru acest import. Noi ne-am plâns la Raed Arafat pentru niște mici neplăceri făcute de autorităţile de acolo și el probabil a spus mai departe, nu am făcut nicio solicitare legat de cei de la Guvern”,

Referitor la arestarea Alinei Mihai, Cătălin Hideg, concubinul femeii-patroană a unei firme din Giurgiu care a vândut Guvernului măşti de 12 milioane de euro, caz devenit celebru în presă, miercuri seară în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România Tv a spus:

„Întrebarea este evidentă din moment ce la Ilfov are sediul firma, acolo se petrec aceste minunății. Am vorbit cu 10 avocati și toti se crucesc pentru ce a fost arestată femeia, care acum 6 luni a făcut dublu transplant renal la Sinescu, căruia ii multumesc. Femeia era bine și acum este leșinată acasă, nu a mancat de 2 zile. Dacă păteste ceva ce o să facă acești politisti, procurori, judecători care au luat decizia asta?

Doamna Mihai are câteva firme personale, vinde niște materiale de reactivi si teste, dar nu de azi, vinde de peste 10 ani. Nu stiu unde e senzationalul că a vandut teste la primaria nu stiu care.

VICTOR CIUTACU: În toata aceasta perioada cu probleme de natura penala ale partenerei ati fost tentat sa reveniti in tara pt a fi aproape?

Cătălin HIDEG: Dle Ciutacu este intrebare obsesivă, nu sunt fugit. Am venit la munca, contractul este public că este la politie, la DNA, am dosare intregi, am făcut contract de 8 milioane de euro cu firma care a plătit fabrica. Nu pot sa plec, până la urma veneam acasă dacă era nevoie.

VICTOR CIUTACU: Din punct de vedere uman, partenera dvs si mama copilului era in arest, nu eraţi tentat sa veniti?

Cătălin HIDEG: Am stat de vorbă cu rudele cu fratele, mătușa, cu copiii. Ce puteam să fac, să o scot din arest? Chiar dacă veneam în Romania, veniți dvs daca puteți aici sau să spuneti care a fost ultimul avion care a plecat de aici spre România.Nu există, unde suntem noi în Abu Dhabi nu au zburat către România deloc, de când am venit aici aceasta țară este în carantina, oricine intră trebuie să stea in carantina 2 saptămâni, oricine pleacă stă 2 sapt in izolare în Romania.”