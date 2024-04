Politica Jurnalistul Dan Andronic, despre retragerea candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu : „S-a ajuns în cea mai proastă situație”







Cum a decurs ședința coaliției de aseară

Simplu, după ce l-au chemat pe Cătălin Cîrstoiu, toată lumea a apreciat cum s-a descurcat, au tras concluzia că n-a greșit cu nimic, dar presa ticăloasă i-a spulberat șansele la Primăria Capitalei. Deci ar fi trebuit să iasă la aceeași presă și să anunțe că se retrage. Vechea soluție politicianistă: Capul lui Moțoc… Cătălin Cîrstoiu a refuzat. Ore în șir a rezistat la interogatoriu încrucișat PSD.-PNL și le-a spus că el nu se retrage, dar că își pune mandatul pe masă. De fapt, ședința de aseară trebuia să se termine cu retragerea lui Cîrstoiu, ca un semn al voinței sale. Numai că nu s-a putut, așa că s-a ajuns în cea mai proastă situație. Cea în care PSD. și PNL vor avea candidați proprii. Mi-e și frică să spun că aceasta este o decizie definitivă. Poate o schimbă până la prânz. Există vreun câștigător? După părerea mea, nu. Firea pierde, Burduja pierde, Piedone pierde. Nicușor Dan are foarte mari șanse să rămână primarul general al Capitalei. Ceea ce este tot o pierdere, nu-i așa?”, spune jurnalistul Dan Andronic.

Gabriela Firea și Sebastian Burduja, convenție: Să nu se atace separat. Cîrstoiu nu a vrut să se retragă

Ședința coaliției PNL-PSD privind retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei s-a derulat ore în șir, fără ca liderii celor două formațiuni politice, Marcel Ciolacu (PSD)și Nicolae Ciucă(PNL) să anunțe direct, oficial, motivele pentru care medicul Cîrstoiu nu va mai „vindeca” Bucureștiul, așa cum susțineau la lansarea candidaturii.Așa cu evz.ro a oferit „detalii din culisele ședinței de coaliție”, PNL și PSD au decis să aibă cadidați proprii. Jurnalistul Dan Adronic, cel care a urmărit atent deciziile coaliției, menționează că, în urma retragerii candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu, singurul care ar avea de câștigat ar fi actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan.

Conform surselor EvZ, Gabriela Firea(PSD)și Sebastian Burduja(PNL) ar fi convenit să nu se atace reciproc n timpul campaniei electorale, deși amândoi vizează același scaun”: cel de edil general al municipiului București.

Medicul Cătălin Cîrstoiu, asupra căruia planează unele suspiciuni de incompatibilitate, nu a dorit să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei.

„Nu am motive să mă retrag. Nu ascund nimic în spate. Am fost solicitat să intru în competiția pentru București și am acceptat. Momentan fac parte din echipa alianței PSD-PNL pentru București. Atâta timp cât nu mi se spune explicit «Cătăline, nu mai avem nevoie de tine, a menționat Cătălin Cîrstoiu, într-un podcast la EVZ.