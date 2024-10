Monden Cătălin Botezatu are doi băieți, dar vrea și o fetiță. Ce spune despre căsătorie







Cătălin Botezatu spune că are doi băieți, dar nu se știu multe lucruri despre ei. El a spus că ține legătura cu ei, dar că este un subiect tabu și că nu vrea să ofere prea multe detalii.

De ce nu vorbește despre copii lui

„E un subiect tabu, pentru că nici ei nu își doresc asta. Sigur, ținem legătura și asta e cel mai important', a spus creatorul de modă la „Viața fără filtru”.

Chiar dacă are 57 de ani, Cătălin își mai dorește un copil. Designerul a spus că nu vrea o relație serioasă pentru că este foarte libertin, dar că visează să aibă o fetiță. El a mai zis că nu l-ar despărți niciodată pe copil de mama lui.

Cătălin Botezatu vrea și o fetiță

„Sunt singur, dar e mai bine așa. Nu am timp să am grijă de mine. M-ar încurca mult o relație. Sunt foarte libertin, nu îmi place să depind de nimeni, să dau socoteală cuiva, să îmi controleze telefonul.. Mi-aș dori un copil, dar nu neapărat o căsătorie, mi-aș dori un copil, o fetiță. Vreau să am grijă de el și să crească. Nu să mi-l dea mie, să despart o mamă de un copil”, a spus designerul.

De ce este Cătălin Botezatu singur

Cătălin Botezatu a mai spus că nu are regrete, chiar dacă și-a trăit viața la maxim. El a zis că s-a iubit cu multe femei celebre și frumoase, dar că nu i-a plăcut niciodată să dea socoteală cuiva.

„Cred că nu există om care să nu aibă regrete. Dar nu regret asta, pentru că am trăit aceste secvențe din viața mea în care da, mi-am consumat relații cu femei celebre. Nu cred că mi-aș mai dori acum să depind de cineva și să dau socoteală cuiva. Oricum și dacă aș fi fost căsătorit, tot la fel de independent aș fi fost.Am fost și cerut și am și cerut, dar astea sunt de domeniul trecutului”, a mai spus Bote.