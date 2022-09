Câtă durere şi rușine i-au produs Meghan şi prințul Harry reginei Elisabeta. De ce nu s-au mulțumit doar cu banii şi libertatea

Meghan şi Harry, în mod inexplicabil, chiar dacă au obținut tot ceea ce au dorit de la Regina Elisabeta, au continuat să atace Casa regală britanică după ce s-au instalat într-un conac extrem de luxos în Montecito, California, SUA, provocând daune morale coroanei britanice.

Meghan Markle și Prințul Harry, după ce au renunțat la atribuțiile lor regale în favoarea unei vieți departe de presa britanică care, spunea Harry, nu vrea ca soția lui să ajungă la fel ca mama sa. Mai exact, Prințul Harry se temea cel mai tare ca Meghan să nu treacă prin același calvar ca mama sa, prințesa Diana.

Harry şi Meghan Markle au renunțat și la toate atribuțiile regale

Deși duceau o viaţă după pofta inimii, ducii de Sussex au fost implicați într-un scandal uriaș după ce au acuzat membrii ai familiei regale britanice că au dat dovadă de rasism la adresa ducesei Meghan, dar și față de Archie, primul lor copil. Odată cu mutarea lor şi decizia de a nu mai avea de-a face cu familia regală, toate veniturile le- au fost oprite, a dezvăluit prințul Harry în interviul cu Oprah.

Datorită averii lăsate moștenire de prințesa Diana s-a putut descurca cuplul după ce a părăsit Anglia și s-a mutat în California, a mai spus Harry. Mama sa le-a lăsat lui Harry și William în jur de 13 milioane de lire sterline.

După mutarea în America, cei doi au semnat contracte cu mari companii, cum sunt Spotify și Netflix, care ar valora milioane de dolari. Bani mai produc și datorită fundației lor, Archewell, care dispune de o divizie de producție.

Regina Elisabeta a fost pusă în situaţii jenante de către nepotul preferat

Harry este implicat în prezent într-un proces împotriva Guvernului britanic pentru costurile cu privire la securitate atunci când vizitează Marea Britanie. Ministerul de Interne a declarat că poliția nu este disponibilă pentru protecția lor, iar Harry a replicat: „Nu m-am gândit niciodată că mi-ar putea fi eliminată securitatea, doar pentru că m-am născut regal”, i-a spus prințul lui Oprah anul trecut. „Am moștenit acest risc, așa că a fost un șoc pentru mine”.

Scandalurile provocate de Meghan Markle și prințul Harry familiei regale s-au întins pe mai bine de doi ani, cel mai recent exemplu fiind în podcastul ei Archetypes cu un interviu pe care îl promovează, dând semne că nu este loc de a vindeca ruptura dintre ei și alți membri ai familiei.

Mai mult, cuplul a lăsat să se înțeleagă cât de nefericiți erau atunci când locuiau în Marea Britanie. Un nou motiv de supărare pentru regină, deoarece aceste mărturii le-au făcut într-un interviu timpul turneului lor regal din Africa de Sud.

Șirul atacurilor la adresa casei regale au curs fără oprire, zdrobind inima reginei Elisabeta

Interviul cu Oprah Winfrey a zguduit din temelii casa regală britanică, iar regina a fost cu adevărat cea mai afectată. Ducesa de Sussex a spus că a fost acuzată în mod fals că a făcut-o pe Kate Middleton să plângă și apoi a fost împiedicată de către Palatul Kensington să se apere.

„M-a făcut să plâng și chiar mi-a rănit sentimentele”, a spus Meghan atunci. Ulterior, ea a spus că a avut gânduri sinucigașe, şi a fost împiedicată să caute ajutor profesional.

Între timp, Prințul Harry l-a acuzat pe Prințul Charles că l-a întrerupt financiar după ieșirea lor din casa regală. Interviul cu Oprah a venit într-un moment sensibil pentru familia regală, deoarece a fost difuzat în timp ce Prințul Philip se afla în spital, deși a fost filmat înainte de a fi internat. Bunicul lui Harry și soțul reginei Elisabeta a II -a au murit la scurt timp, în aprilie 2021, iar ducele de Sussex a revenit pentru prima dată în Marea Britanie pentru înmormântare.

Prințul Harry acuza familia regală de „tăcere totală” sau „neglijare totală”

Prințul Harry a făcut și alte critici în timpul interviurilor ample pentru seria sa despre sănătatea mintală The Me You Can’t See. În timpul emisiunii, el a spus: „M-am gândit că familia mea mă va ajuta, dar fiecare întrebare a fost întâmpinată cu tăcere totală sau neglijare totală”.

El a adăugat: „Membrii familiei mele mi-au spus: Doar joacă rolul și viața ta va fi mai ușoară”.

Meghan spune recent că ea și Harry au supărat ierarhia regală „doar prin existență”. Mai exact, într-un interviu din august, Meghan a vorbit despre frustrările cuplului de a nu li se permite să opereze cu jumătate de normă la casa regală, continuând să lucreze pentru regina.

Ea a spus pentru The Cut: „Doar prin existență, am supărat dinamica ierarhiei. Așa că ne spunem: „Bine, bine, să plecăm de aici. Fericiți”. Şi au plecat, dar în loc să-şi găsească liniștea peste ocean, au agitat apele şi mai tare, în ciuda faptului că tocmai ei doreau să pună capăt disputelor. Şi fără să ţină cont de faptul că regina va suferi cel mai tare, au ieşit în presa americană lovind şi denigrând toţi membri regali.