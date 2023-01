Cât valorează viața unui militar rus. Propagandă cinică pe seama unui băiețel care și-a pierdut tatăl în război

Un băiețel de 6 ani a fost consolat de autoritățile din Rusia cu câteva daruri pentru pierderea tatălui său, militar, în războiul din Donbas. Gestul de un cinism greu de digerat a fost prezentat cu mare fast într-un reportaj al propagandei ruse care vorbește despre un vis transformat în realitate. În schimbul vieții tatălului, luată de statul rus, copilul a primit o mașinuță și un smartwatch. Înregistrarea video a reportajului difuzat de televiziunea rusă de la ceremonia organizată în scop propagandistic a fost distribuită de un jurnalist BBC Francis Scarr.

Copilul, al cărui tată a murit în război, în Ucraina, însoțit de mamă și de sora sa de numai două luni au fost invitați la sediul Miniserului de Interne din Kostroma. Într-o sală a instituției, unde au fost convocați și jurnaliștii locali, cei trei au fost primiți de oficialii locali.

Autorii materialului propagandistic au explicat că micuțul, Saveli Trokai, a transmis o scrisoase la „Pomul dorințelor” – un fel de substitut al lui Moș Crăciun instituit de autoritățile ruse. Iar dorința i s-a îndeplinit, în compensare pentru moartea tatălui, militar, în război.

„Visurile devin realitate de Anul Nou. Saveli Trokai, un copil în vârstă de 6 ani din Kostroma, știe sigur asta. Băiatul, care și-a pierdut tatăl în operațiunea militară specială, a scris o scrisoare pentru «Pomul Dorințelor» al poliției. Directorul unuia dintre departamentele din cadrul Ministerului de Interne a citit scrisoarea sa și a pregătit un cadou pentru Saveli”, spune prezentatoarea postului de televiziune în prambulul reportajului.

Evenimentul este prezentat într-o notă festivistă, ca și cum nu ar fi vorba despre un orfan, mort într-un război crud unde a fost trimis să lupte pentru a satisface ambițiile unui dictator sângeros.

„Este așteptat eroul zilei. Tatăl lui Saveli a murit în Donbas, apărând țara sa natală”, spune o voce din fundal, în vreme ce rulează imaginile de la eveniment. Vocea îl descrie pe băiat „puțin emoționat”, dar nu din cauză că și-a pierdut tatăl, ci pentru că dă ochii cu un general. Mai mult, conform vocii, copilul zâmbește tot timpul

„Știi că visul devine realitate. Care este cel mai important lucru? Să credem în visurile noastre, nu-i așa?”, îl întreabă generalul de poliție Alexandr Arapov pe copil.

După care, continuă dând dovadă de cinism, înmânând copilului o cutie în care se află un gadget ieftin, un smartwatch:

„Tu ai crezut în visul tau, iar el a devenit realitate”.

Iar lucrurile nu se încheie aici. În timp ce îi pune ceasul la mână, mama copilului se arată foarte fericită, deși este văduvă și va trebui să-și crească singură cei patru copii orfani de tată.

„Nu ne-am așteptat la așa ceva. Este o mare surpriză pentru noi. Mai ales pentru Saveli. Mulțumim, suntem foarte fericiți!”, a spus ea, fără să pomenească vreun cuvânt despre pierderea soțului.

Evenimentul de propagandă este trist, deprimant, așa cum îl descrie jurnalistul BBC, care a postat înregistrarea pe rețelele de socializare.

„Chestii profund deprimante din provinciile ruse. Tatăl lui Saveli, în vârstă de 6 ani, a fost ucis în Ucraina, dar acum Poliția i-a oferit un ceas inteligent și un tur al secției lor (ce amabil!) Cel mai rău dintre toate, când este întrebat ce și-ar plăcea să devină când va fi mai mare, el spune: un soldat”, a comentat Francis Scarr.

More deeply depressing stuff from the Russian provinces

6 year old Savely’s dad was killed in Ukraine, but now the police have given him a smart watch and a tour of their station (how kind!)

Worst of all, when asked what he’d like to become when he’s older, he says „a soldier” pic.twitter.com/x0C3bwtOIc

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 12, 2023