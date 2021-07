De când a început pandemia Covid-19, virusul care provoacă boala, SARS-CoV-2, a suferit mai multe mutații. Potrivit experților, unele tulpini sunt mai infecțioase și au o letalitate mai mare. OMS consideră varianta Lamda una dintre mutațiile care trebuie urmărite (alături de Eta, Iota, Kappa).

Ce știm despre varianta Lambda?

Chiar dacă OMS nu o consideră periculoasă, mutația Lambda atrage atenția din cele puțin două motive. În primul rând, Peru deține un record nedorit: cea mai mare rată de deces pe cap de locuitor din lume în ceea ce privește Covid-19. În al doilea rând, varianta Lambda s-a răspândit și în cel puțin alte 28 de țări, inclusiv Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador și Regatul Unit.

Originile exacte ale variantei Lambda, pe care anterior experții o numeau tulpina andină, rămân neclare, dar oamenii de știință spun că a apărut în America de Sud.

În ultimele trei luni, Lambda a ajuns să reprezinte 80% din toate cazurile de Covid-19 din Peru, potrivit Institutului Național de Sănătate al țării.

„Când am descoperit-o, nu a atras prea multă atenție”, a spus Pablo Tsukayama, doctor în microbiologie moleculară la Universitatea Cayetano Heredia din Lima.

„Am continuat procesarea eșantioanelor și, până în martie, era vorba de 50% din eșantioane în Lima. Până în aprilie, a tot urcat, până la a reprezenta 80 la sută din eșantioanele din Peru ”, a declarat expertul pentru Al Jazeera. „Acest salt de la unu la 50% este un indicator timpuriu al unei variante cu grad mare de transmisibilitate”, a adăugat el.

Asta explică, în parte, de ce America Latină și Caraibe, care găzduiesc opt la sută din populația lumii, înregistrează 20 la sută din cazurile Covid-19 la nivel mondial, așa cum arată raportul din 24 iunie al Serviciului de cercetare al Congresului SUA.

„În jurul lunii mai, Chile și Peru au cerut OMS să ia în considerare varianta și să o adauge la lista variantelor de interes. La mijlocul lunii iunie, OMS a acceptat-o ​​și a etichetat-o ​​drept Lambda ”, a spus el.

Care sunt caracteristicile acestei tulpine?

Cercetări recente privind tulpina Lambdale arată mutații în proteina sa spike, partea virusului care intră în contact cu celulele umane, se leagă de ele și apoi le infectează.

Mutația observată în proteina spike ar putea fi, de altfel, motivul „transmisibilității sale crescute”, potrivit unui studiu publicat în iulie de o echipă de la Universitatea din New York, Grossman School of Medicine și publicat pe site-ul medical bioRxiv. Potrivit virologului Ricardo Soto-Rifo de la Institutul de Științe Biomedice al Universității din Chile, una dintre mutațiile etichetate ca L452Q a fost similară cu o mutație prezentată și în varianta Delta, despre care se crede că ar fi contribuit la rata mare de infecție a tulpinii.

Dar Soto-Rifo a avertizat că efectul real al mutațiilor rămâne deocamdată neclar.

„Cu toate acestea, nu putem spune încă care este impactul real al acestor mutații, deoarece este o tulpină care s-a arătat în primul rând în America de Sud și care ne pune în dezavantaj, deoarece nu avem toate resursele necesare pentru a executa cercetările necesare, ” el a spus.

Sunt vaccinurile eficiente împotriva Lambda?

Soto-Rifo a efectuat studii preliminare evaluând efectul vaccinului chinezesc CoronaVac asupra tulpinei Lambda. Rezultatele au arătat că Lambda a reușit să neutralizeze anticorpii generați de vaccin.

„Aceste rezultate erau de așteptat”, a spus Soto-Rifo. „Virusul s-a schimbat și asta poate face ca vaccinul să nu fie la fel de eficient ca împotriva virusului original, dar asta nu înseamnă că vaccinul nu mai funcționează. De fapt, știm că CoronaVac are încă un procent bun de protecție împotriva virusului.”

Există motive de îngrijorare?

Dr. Roselyn Lemus-Martin, doctor în biologie moleculară și celulară la Universitatea din Oxford, spune că nu ttrebuie să intrăm în panică, dar mutația trebuie urmărită cu atenție.

„La început, eram foarte îngrijorați … Am crezut că, din cauza caracteristicilor sale, Lambda ar putea deveni mai transmisibilă decât Delta. Dar acum, în SUA, de exemplu, am văzut că Delta continuă să fie tulpina dominantă și ceea ce am observat este că Lambda nu se răspândește la fel de repede [în alte zone].”

Pablo Tsukayama de la Universitatea Cayetano Heredia din Lima e, însă, mai prudent. El spune că Peru are o capacitate limitată de a măsura efectul Lambda, ceea ce face mai dificilă evaluarea răspândirii variantei.

„Gamma a apărut în Brazilia și s-a extins în toată regiunea. Este deja considerată o variantă de îngrijorare. Lambda împărtășește multe dintre caracteristicile Gamma și s-a răspândit și în alte țări. Ceea ce nu avem încă este aceeași cantitate de dovezi pe care le-au obținut brazilienii. Dar, în această regiune, Brazilia este lider în ceea ce privește capacitatea de cercetare,” notează Al Jazeera.