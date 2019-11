La meciul cu reprezentativa Finlandei, Mihăilă a marcat 3 goluri și confirmă din plin forma deosebită pe care a arătat-o de la startul sezonului.

Mihăilă a fost descoperit de Silviu Bogdan când acesta avea doar 11 ani.

„L-am văzut la un meci la Ploiești, evolua la Astra. L-am luat la școala mea de fotbal, Casa Bogdan, după care, prin 2014, l-am cedat la U Craiova. N-a fost doar el, așa s-a întâmplat cu Vlad, Screciu, Baiaram, Vlădoiu. Cu Mihăilă și Screciu în teren, Craiova U17 a devenit campioană națională, a bătut-o pe Dinamo, 3-2 în finală. Pe mine nu mă surprind prestațiile lui Mihăilă, eu am spus încă de acum un an și ceva, dar o repet și acum, Valentin va fi cel mai mare transfer care a existat vreodată. N-am niciun dubiu, băiatul are calități care se caută astăzi în fotbalul mare. Rata lui de progres e uriașă și la cum îl cunosc și pe el, dar și pe cei din familia lui, n-am nicio emoție că nu va fi serios în continuare”, a declarat Silviu Bogdan.

„Când l-am adus la mine la școala n-a fost simplu deloc. Imaginați-vă un copil care pleacă de acasă, de lângă părinții lui, atunci când are 11-12 ani. Da, i-am oferit cazare, masă, absolut tot, dar nu e simplu ca un copil să locuiască în cămin”, a adăugat Silviu Bogdan.

În 2014, Mihăilă a fost cedat la juniorii Universității Craiova, iar după 2 ani, când a împlinit 16 ani, a semnat un contract în care salariul său era unul aproape inexistent: 500 de lei pe lună.

După ce a fost împrumtat la Craiova, Mihăilă a avut doar 1.800 de lei pe lună!

În vară, conducerea Craiovei i-a propus o altă înțelegere, pe care Mihăilă a semnat-o, dar care nu prevede un salariu cum au, de exemplu, jucătorii tineri de la FCSB, care câștigă și 10.000 de euro pe lună. Valentin are în momentul de față în jur de 2.000 de euro pe lună!

La aproape toate meciulrile pe stadion este prezent şi tatăl său. Numai un singur meci l-a ratat deoarece nu a putut să lipsească de la serviciu.

În partida din optimile de finală ale Cupei României, Voluntari – U Craiova, Mihăilă a reușit o „dublă”, însă în tribune nu s-a aflat și tatăl său, potrivit gsp.ro

Te-ar putea interesa și: