În timpul crizei „subprime” din 2007-2009, propagată din SUA în întreaga lume, Europa a fost lovită puternic, iar românii au pierdut peste 10% din salarii. Acum, piețele de obligațiuni din Statele Unite încep să prezinte aceleași semnale precum în cele două crize anterioare, cea a creditelor imobiliare subprime și cea a dot-com. Iar în România, unde avem și o criză a datoriei publice și instabilitate politică, „scumpirea banilor” ar putea lovi mai dur.

În Statele Unite, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a ajuns din nou în zona de 5,3%, un nivel ridicat care alimentează discuțiile despre costul banilor și riscul unei încetiniri economice.

Exact ca în crizele anterioare, mișcările de pe piața bondurilor americane trimit semnale în întreaga economie globală. Atât în criza dot-com de la începutul anilor 2000, cât și în criza financiară din 2008-2009, yield-urile (randamentele) la titlurile de stat americane au cunoscut variații puternice, urmate de intervenții agresive ale Rezervei Federale și de efecte în lanț asupra pieței muncii și a salariilor.

Aceste episoade istorice arată că, atunci când costul finanțării se schimbă brusc, impactul ajunge și la fluturașii de salariu. În Europa, criza din 2008-2009 a încetinit puternic creșterea salariilor reale.

Conform datelor Organizației Internaționale a Muncii, în economiile avansate salariile reale au scăzut cu 0,5% în 2008. În unele țări, pierderile au fost mult mai mari: în Grecia și Regatul Unit, salariile reale au ajuns să fie cu peste 10% mai mici pe termen de câțiva ani. Ajustarea s-a făcut nu doar prin tăieri, ci mai ales prin șomaj și reducerea orelor de lucru.

Criza dot-com a fost, prin comparație, mai blândă în Europa. Fiind concentrată pe sectorul tehnologic american, impactul asupra salariilor europene a rămas limitat. Creșterea salariilor reale a încetinit, dar nu a existat o prăbușire generalizată.

În România, diferența a fost și mai clară. Criza din 2008-2009 a lovit puternic sectorul privat. Salariile reale la nivel național au scăzut cu aproximativ 6,1% în 2009 și încă 4,5% în 2010.

În mediul privat, efectul s-a văzut mai puțin prin tăieri și mai mult prin concedieri masive și dispariția bonusurilor. Companii din construcții, imobiliare, consultanță și sectorul bancar au redus personalul agresiv.

Fondul total de salarii a scăzut, chiar dacă salariul mediu pe angajatul rămas a crescut uneori nominal – pentru că au fost disponibilizați mai întâi cei cu salarii mai mici.

Studiile din perioada respectivă arată că numărul angajaților din firmele private a scăzut semnificativ, iar primele și orele suplimentare au fost printre primele eliminate. Creșterile salariale programate au fost amânate sau plafonate.

În schimb, criza dot-com aproape că nu s-a simțit pe piața muncii din România. La începutul anilor 2000, țara ieșea dintr-o perioadă grea de tranziție, iar salariile erau foarte mici și creșteau de pe o bază redusă. Nu a existat un șoc comparabil cu cel din 2009.

Concluzia pentru actuală este că semnalele de pe piața bondurilor americane merită urmărite, pentru că istoria arată că, atunci când yield-urile se mișcă brusc, efectele ajung, mai devreme sau mai târziu, și la salariile din sectorul privat.