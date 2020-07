Bolidul pe care îl conducea Bogdan Mocanu a fost grav avariat în urma accidentului, iar vestea au dat-o chiar fanii săi pe rețelele de socializare. Fostul concurent de la Puterea Dragostei este rănit şi a fost dus la spital, scrie Wowbiz.ro.

Mai mult, după despărțirea de Andra Voloş, ghinionul se ține scai de Bogdan Mocanu. Pe internet au apărut imagini cu Bogdan și Ella.

„De când m-am întors din Italia, de la Andra, acolo a fost totul super ok am avut niște discuții de când m-am întors în țară. Aseară, am ieșit cu un prieten, și-am fost în Centrul Vechi și când să plecăm am văzut-o pe Ella în spate. A venit Ella, ne-am salutat, ea a rămas cu prietenii ei, eu cu ai mei.

Nu am mers nici 10 secunde în același rând. În spate erau niște copii care făcuseră poze cu mine și cu Ella. Am plecat și oamenii ne-au făcut poze din spate. Ella, super simțită, când am ajuns acasă mi-a zis: vezi că, vorbește cu Andra și spune-i că ne-am întâlnit, în caz că apar poze. Am ajuns acasă, am văzute poze etichetate, ca mai apoi să mă trezesc că Andra mă blochează din nou.

N-am crezut că există așa ceva. Mă abțin mult in respect. Aseară eu m-am văzut cu Matias și am salutat-o pe Ella. Dacă m-aș întâlni cu Ella pe ascuns, m-aș duce în centrul vechi?”, a spus Mocanu.