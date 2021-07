Cunoscutul lanț german de supermarketuri lansează un nou produs electronic sub marcă proprie. Căștile wireless realizate de cei de la SilverCrest sunt compatibile cu asistenții digitali Apple Siri și Google Assistant. Acestea vor putea fi cumpărate în magazinele Lidl de la noi începând de joi, 8 iulie.

Potrivit oficialilor, cutia o să încarce căștile de până la cinci ori. În plus, dispozitivele au certificare IPX4, fapt care înseamnă că oferă o rezistență medie la apă. Astfel, căștile wireless pe care Lidl le va comercializa vor putea fi folosite și pe vreme ploioasă, și în timpul antrenamentelor, atunci când utilizatorii transpiră în exces.

La ce preț vor fi căştile wireless de la Lidl

Căștile true wireless SilverCrest pot fi controlate și cu ajutorul butoanelor încorporate, conform informațiilor oferite de producător. Cutia are trei LED-uri care arată nivelul acumulatorului ei. La o încărcare completă, aceste căști oferă trei ore de autonomie. De joia aceasta, produsul se va vinde cu 100 de lei, iar garanția sa este de trei ani. Pachetul va conține o cutie de încărcare fără cablu, cu acumulator și un element de control direct pe cască pentru controlul muzicii și gestionarea apelurilor.

Jurnaliștii unei publicații din Marea Britanie au testat aceste căști pe care Lidl le va oferi cumpărătorilor și au concluzionat că ele oferă un sunet decent.

Tot săptămâna aceasta, Lidl o să vândă o tabletă Lenovo Tab M7. Dispozitivul are display de 7 inch cu rezoluție 1024×600 pixeli şi luminozitate de până la 300 nits. Procesor quad-core MediaTek MT8321 (Wi-Fi only) / MT8765B (4G) tactat la 1.3 GHz, 1 / 2 GB RAM și 16 GB spațiu de stocare, suport pentru pentru cardurile microSD. Android 9.0 Pie (versiunea cu 1 GB RAM utilizează Android 9.0 Pie Go Edition); 4G + Wi-Fi sau Wi-Fi only, Wi-Fi b/g/n, dual-band, bluetooth, microUSB, jack de 3.5 mm, radio FM. 2 Megapixeli ce filmează HD, cameră frontală de 2 Megapixeli.

Are o baterie de 3450 mAh, 236 gr. și dimensiuni de 176.33×102.85×8.25 mm grosime.