Castelul Balmoral, deschis publicului timp de o lună. Cât costă biletul

Castelul Balmoral din Scoția are o istorie impresionantă, servind drept reședință de vară a monarhilor în ultimii 150 de ani. Construcția a început în 1390, însă a fost utilizată de Familia Regală Britanică abia după 500 de ani. Proprietatea a intrat în familia regală britanică în 1852. A fost cumpărată de regina Victoria și soțul ei, prințul Albert, la 10 ani după prima vizită la castel.

În acest an are loc o premieră. Casă Regală a Marii Britanii a decis să deschidă public câteva secțiuni din Castelul Balmoral. În trecut, tururile la acest palat se rezumau la grădini și sala de bal. În acest an, timp de o lună, vizitatorii vor avea acces la mai multe camere. Este pentru prima dată de la inaugurarea palatului când oamenii de rând au acces în interior.

Tururile ghidate se vor desfășura în perioada 1 iulie - 4 august, înainte ca regele și regina să sosească în Scoția pentru a-și petrece vacanța de vară la palat. Fiecare grup de vizitatori este limitat la 10 persoane, iar într-o zi pot intra doar patru grupuri. Biletele se vând cu rapiditate, chiar dacă costul lor nu este unul mic. Prețul pentru un tur este de 100 de lire sterline. Cei care vor să servească și ceaiul de după-amiază trebuie să plătească 150 de lire sterline.

În turul de la Castelul Balmoral este inclus și accesul la sala de bal. Acolo se află o colecţie de acuarele realizate de regele Charles al III-lea, reprezentând peisaje de la Balmoral, Highgrove şi Sandringham. Turiștii pot vedea și o colecție de ținute vestimentare purtate de regele Charles și regina Camilla. În colecție se află și ținute ale regretatei regine Elisabeta a II-a, precum şi ale reginei-mamă Elisabeta, potrivit anunțului postat pe pagina de Facebook Balmoral Castle.

Istoria castelului preferat al reginei Elisabeta a II-a

Impunătorul castel a fost construit de scoțienii John și William Smith. Este făcut din granit și are două secțiuni, în mijlocul cărora se află câte o curte. Pe proprietatea care însumează 50.000 de acri a fost construit și un turn cu ceas. Construcția în stil baronial și gotic a fost terminată oficial în 1856, după ce a intrat în posesia Casei Regale Britanice.

„Balmoral este un exemplu deosebit de bun de o proprietate de țară frumoasă, tipică, de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu parcuri, păduri, arboretum, plimbări prin pădure, arbuști, grădini și peisajul romantic al Highlandului - Valea Dee și Munții Grampieni”, scrie Historic Environment Scotland.

Castelul Balmoral are o istorie care merită amintită. Familia regală a trecut prin multe evenimente în această locație, unele fericite, altele tragice. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și prințul Philip Mountbatten și-au organizat luna de miere la Birkhill Lodge, parte din Balmoral Estate. 16 ani mai târziu, pe aceeași proprietate, prinții Harry și William au primit vestea morții mamei lor, prințesa Diana.

Castelul Balmoral, locul în care a murit regina Elisabeta

Istoria evenimentelor de la impunătorul castel din Scoția nu se oprește aici. În anul 2022, prim-ministru Liz Truss a mers la castelul Balmoral. Acolo a fost investită oficial în funcția de premier al Marii Britanii de către regina Elisabeta. Câteva zile mai târziu, pe 8 septembrie, suverana a murit în reședința sa favorită, castelul Balmoral.