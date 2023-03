Căsnicia prințului William, un dezastru, dezvăluie un apropiat. „Au certuri groaznice, aruncă cu lucruri unul în celălalt”

Căsnicia prințului William și a lui Kate Middleton „nu este numai lapte și miere”, potrivit noii cărți a autorului regal Tom Quinn, „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”. Persoane din interiorul palatului vorbesc despre „certuri teribile” între cei doi soți.

Vorbind despre căsnicia aparent perfectă dintre Prințul William și Kate Middleton pentru Fox News Digital, Tom Quinn a dezvăluit: „Între ei nu este numai lapte şi miere”.

Familia regală, aparent calmă, „aruncând adesea cu lucruri unul în celălalt”

În spatele ușilor palatului, cuplul regal este chiar mai asemănător cu un cuplu obișnuit decât ne-am fi putut imagina. Cartea lui Tom Quinn cuprinde informații exclusive de la personalul palatului și de la persoane din interiorul familiei regale, folosind cuvintele acestora pentru a detalia educația familiei regale britanice și impactul pe care anii copilăriei l-au avut asupra lor.

„Au certuri groaznice în care aruncă cu lucruri unul în celălalt. Kate ar putea părea o persoană foarte calmă, la fel și William. Dar nu este întotdeauna adevărat. Pentru că marele stres pentru William și Kate este faptul că sunt înconjurați în mod constant de [asistenți ai palatului]. Este ca într-un roman de Jane Austen.”

O posibilă cauză a certurilor ar fi faptul că Prinţul William a înşelat-o

Biograful mai afirmă că amândoi și-au pierdut mințile de multe ori, în principal din cauza presiunii enorme: „Desigur, în privat, William și Kate, ca toate cuplurile, se ceartă strigă unul la altul și își spun lucruri urâte, dar Kate ştie să fie împăciuitoare, iar William cedează mereu, deoarece a avut parte de suficiente tulburări emoționale, divorțuri și destrămări în copilărie”, a scris Quinn, adăugând: „El urăște confruntarea”.

Aceste stări au fost legate direct de zvonurile despre infidelitatea Prințului William cu de la Adelaide Cottage. De atunci, și datorită celor mai recente declarații ale lui Kate Middleton în care a spus că viitorul monarh al Regatului Unit „nu mai este aşa de atent cu privire la cerințele sale”, mass-media din întreaga lume a lansat zvonul despre o presupusă despărțire.

Quinn: Ei vor să fie văzuți ca un cuplu obișnuit

Potrivit lui Quinn, cuplul regal nu încearcă să își ascundă problemele din cuplu, preferând să fie văzuți ca un cuplu obișnuit: „Ca orice alt cuplu, avem zile în care suntem foarte, foarte supărați unul pe celălalt, sau zile în care nu ne vorbim”, a spus Quinn. „Ei vor să fie văzuți ca un cuplu obișnuit, cu același stres de a avea copii, de a munci și de a avea tot ceea ce aduce viața”.

William și Kate au fost împreună din 2003 până în 2010 înainte de a se căsători în 2011. Ei au împreună trei copii: Prințul George, 9 ani, Prințesa Charlotte, 7 ani și Prințul Louis, 4 ani, relatează finance.yahoo.com.