Președintele PSD a declarat că a început construcția casei în 1999, în anul în care soțul acesteia a fost numit director.

„În 1999 am pornit construcția casei, dar nici acum nu e finalizată. Am investit în ea. Cealaltă e un apartament într-un bloc modest din Videle. Alta e o moștenire din partea mamei care a decedat, nu mai avea alți copii. Și mai e o casă de la țară, a socrilor mei, tot o casă modestă. Cu toate că pot să justific foarte bine aceste case, două venite de la părinți, poate am avut ghinion să nu am șase case din medidații. Tot ce am făcut am făcut prin munca mea și a soțului meu. Soţul meu a ocupat un post important”, a adăugat Dăncilă.

Te-ar putea interesa și: