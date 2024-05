Cascadorie periculoasă la „Românii au Talent”. Autorul are 72 de ani

În ediția de vineri, 17 mai, de la „Românii au talent”, a avut loc o cascadorie impresionantă în prima semifinală a show-ului de la Pro TV.

Autorul momentului special este cascadorul din Alba Iulia, cunoscut sub numele de Lae Dreghici. Acesta a realizat o cascadorie live la emisiunea Românii au Talent. Lae Dreghici, cunoscut drept Lae Cascadorul în Alba Iulia și în întreaga țară, a concurat în semifinalele emisiunii de vineri, 17 mai, la PRO TV.

Prin acest moment, Nicolae Drăghici speră că va ajunge în finala emisiunii de la Pro TV.

La 72 de ani, Nicolae Drăghici a reușit să obțină încă o performanță uimitoare: a primit în februarie (la momentul difuzării emisiunii n.r) Golden Buzz din partea lui Dragoș Bucur și este primul concurent care a impresionat atât de mult jurații încât aceștia au ieșit afară din sală. Momentul i-a lăsat pe jurați fără cuvinte!

Pentru cascadoria de la Românii au Talent 2024, la care a visat de când a apărut primul sezon, a pregătit meticulos mașina sa. Nicolae Drăghici a dezvăluit că se simte în mașină ca într-o "garsonieră confort 1".

Nicolae Drăghici a avut parte de un moment de excepție la Românii au Talent 2024, iar eforturile sale au fost răsplătite când Dragoș Bucur i-a acordat Golden Buzz direct: „Eu sunt într-o dilemă foarte mare și vă zic de ce. Dacă eu dau da, înseamnă că este foarte posibil să trecem printr-un moment similar în etapa următoare. Poate chiar mai spectaculos.

Pentru a demonstra capacitățile lor, Nicolae Drăghici și fiul său i-au impresionat pe jurați atât de mult încât aceștia au ieșit afară din platou. Chiar dacă nu ar fi fost posibil să realizeze o cascadorie în studio, Nicolae menționează că nu a suferit niciodată vreo fractură în toată viața sa.

„O să vedeți un tată și un fiu, combinat. Într-o cascadă dublă. Două mașini, una se transformă și una zboară peste ea”, este cascadoria pe care „veteranul filmelor de acțiune” și băiatul său au făcut-o la Românii au talent 2024.

Lae, în vârstă de 72 de ani, s-a născut în satul Oarda de Sus, într-o familie modestă, cu o casă acoperită de paie. Pasul său în lumea cascadoriei a fost făcut la vârsta de 9 ani, când a sărit de pe şura casei părinteşti. La majorat, a decis să se alăture armatei ca voluntar și a fost trimis în Constanţa, dar a renunțat rapid la regimul militar. A plecat apoi la Bucureşti pentru a-și urma visul de a deveni cascador. A cumpărat o motocicletă pe care o conducea fără permis și s-a pasionat de raliuri, obținând ulterior permisul de conducere. În Bucureşti, l-a întâlnit pe Szobi Cseh, unul dintre cei mai cunoscuți cascadori români, care l-a introdus în lumea filmului.

De-a lungul carierei sale, Lae a apărut în numeroase filme românești și străine și a dublat pentru mari actori români.

„Mă numesc Drăghici Nicolae. Am o grămadă de ani, 70+2. De când am fost mic am știut că o să ajung cascador. De mic am fost ștrengar. Eram călare pe caii de la Colectiv, fără căpăstru, fără șa”, a spus Nicolae Drăghici la Românii au talent, în ediția din 23 februarie 2024.

„M-am dus în fața studiolului la Buftea, să-l găsesc pe Szabi (n.r Szabi Cseh). Întrebam pe toată lumea. Stăteam la pândă, să-l văd în mașină, să mă pun în față. Până la urmă am ajuns, am fost acceptat și m-am apucat de treabă. Primul film la care am participat a fost Munți în Flăcări, în 1979. După aia a apărut Burebista. Am făcut vreo 20 de filme în total. Trebuie să vă las o moștenire”, a spus Lae Drăghici la Românii au talent 2024, potrivit celor de la Pro TV.