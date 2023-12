Casablanca – premiera unui film de război … în plin război. Ce lucruri neobișnuite se pot spune despre celebra capodoperă cinematografică?

Casablanca este un film american turnat în anul 1942. Data la care a ieșit de la post-procesare a fost 26 noiembrie 1942, dată la care a fost bun pentru proiecție și la care s-a făcut prina proiecție.

Filmul a câștigat mai multe premii Oscar. Filmul marca începutul propagandei americane de război, dat fiind faptul că americanii au intrat în război la 8 decembrie 1941, ca urmare a atacării de către japonezi a portului Pearl Harbour din Hawaii. Se pregătea intervenția în Europa și guvernul american trebuia cumva să pregătească psihologic populația. Humprey Bogart, până atunci actor în filme cu gangsteri a făcut cel mai mare rol al vieții sale. Ingrid Bergmann, superba suedeză a fost și ea în unul din cele mai mari roluri ale carierei sale cinematografice.

Pelicula a fost regizată de Michael Curtiz. Scenariul i-a avut pe generic pe Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch. Istoricii de film au stabilit că a lucrat la scenariu și Casey Robinson, care nu apare pe generic

Filmul a avut o distribuție de excepție. Rolurile principale au revenit lui Humphrey Bogart, Ingrid Bergman și Paul Henreid. Roluri secundare au avut Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre și Dooley Wilson.

Casablanca – film antinazist pe fundalul unei povești de dragoste interzise

Filmul a avut premiera în SUA, la 23 ianuarie 1943. Filmul urmărește modul în care americanul Rick, un romantic „lup singuratic”, retras din prima linie a luptei anti-naziste (aparent după cum se va vedea), trăiește în Casablanca, în Marocul francez administrând barul său unde se petrec destule ilegalități (jocuri de noroc în cel mai fericit caz) la care închide ochii un corupt polițist francez (Louie).

Filmul începe când deja era Franța de la Vichy iar la bar ajunge un cuplu Ilsa Lund și Viktor Laszlo. El era un membru al Rezistenței, iar ea soția sa, La Paris, Rick și Ilsa trăiseră o poveste de dragoste fără să știe unul de altul că erau în Rezistență, fiecare în felul lui. Rick o așteaptă la gară ca să fugă în lume, dar ea nu apare. Rick și Ilsa își dau frâu liber emoțiilor și încearcă să se blameze: ea pentru că el nu mai lupta iar el că ea l-a trădat. Rick îl are mereu pe urme pe coruptul Louie și pe maiorul SS Strasser care știe că la Rick se aranjau plecări clandestine.

Rick înțelege că trebuie să joace la cacialma și alege să simuleze că vrea să fugă cu Ilsa și ia două bilete la avionul care e pregătit pe tot parcursul filmului. La final, Ilsa e gata să fugă cu Rick, dar el le dă biletele ei și lui Laszlo spunând Ilsei că nu o blamaează spunând: „vom avea mereu Parisul”. Avionul zboară și Strasser este împușcat. Louie și Rick sunt prinși de „începutul unei frumoase prietenii”, semn că acum erau complici pe sub nasul naziștilor. Ilsa și Viktor povestesc despre torturile naziste, deși eram iată abia la începutul lor, 1942, anul startului „soluției finale”.

Cum au ajuns evreii să joace naziști în Casablanca

Filmul are câteva curiozități. Avionul din film era o machetă, negăsindu-se un exemplar fie el și defect pentru filmări. Filmările de la avion au fost făcute de la distanță fiindcă persoanlul care îl încărca era compus din pitici, bărbații apți fiind pe front.

În plus, soldații SS care îl secondau pe Strasser eru în realitate evrei născuți în Germania, îmbrăcați în uniforme SS, fiindcă echipa nu găsise oameni disponibili care să și semene cu soldații naziști.

Tema filmului, As time goes by este cea mai romantică din filmele cinematografiei tuturor timpurilor. Casablanca este alături de Pe aripile vântului din 1939 în top 10 filme ale tuturor timpurilor.