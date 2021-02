Robbie Williams a aunuțat că se mută în Elveția. Odată cu această veste, cântărețul a scos la vânzare casa care conform declarațiilor ar fi bântuită. Proprietetea este evaluata la nouă milioane de lire sterline.

Robbie Williams a anunțat că s-a mutat în Elveția, alături de soția sa Ayda și de copii. Vila achiziționată în care locuiesc cei doi a costat peste 24 de milioane de lire sterline. Cântărețul, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit anterior că locuia în Elveția împreună cu familia. S-au mutat acolo chiar în mijlocul pandemiei de coronavirus. Și se păre că el avea pata pusă de atunci, să facă mișcarea permanentă. Acum, Robbie Williams scoate la vânzare casa bântuită, achiziționată în 2009, potrivit retetesivedete.ro.

Robbie Williams și Ayda Field s-au mutat alături de copii lor (Teddy, Charlton, Coco și Beau) într-un orașel de lângă Lacul Geneva. Nu departe de noua vilă, Robbie este membru la exclusivistul Golf Club De Genève. De asemenea, pe internet circulă zvonuri cum că cei doi copii ai săi au fost înscriși la o școală privată din Geneva.

„Clubul de golf de la Genève este foarte exclusivist. Trebuie să cunoașteți oamenii potriviți chiar și pentru a obține o participare și asta chiar înainte de a plăti taxele masive. Robbie este un jucător de golf de primă clasă și iubește locul acela. Robbie și familia sa sunt încântați. Iubesc ritmul vieții de aici. Le place spațiul deschis și lacul din apropiere. Cartierul este obișnuit cu locuitorii bogați și intimitatea acestora este respectată în totalitate”, a mărturisit o sursă apropiată cântărețului.

Care este motivul pentru care Robbie Williams spune că proprietatea este bântuită

În 2009, Williams a părăsit L.A-ul și s-a mutat în Anglia, într-o vilă care a costat peste 9 milioane de lire sterline. A stat doar 18 luni acolo însă, alături de soție și copii, pentru că apoi a început să spună că proprietatea este bântuită. ”Cred că am fantome, deși nu am văzut sau auzit vreuna. Dar am simțit ceva ciudat. Este casa lui Catherine Parr (n.r. ultima soție a regelui Henric al VIII-lea) și îi simt prezența”, mărturisea artistul în urmă cu peste 10 ani.

Și fiica sa, Teddy, a povestit că nu se simțea bine în casa respectivă. ”Camera aceasta mă sperie. Nu îmi place casa”, a spus Teddy, conform artistului care a vorbit despre asta la un post de radio. Robbie Williams a încercat să vândă casa și în 2010, însă niciun cumpărător nu a fost de acord să o cumpere. Acum, cântărețul își încearcă din nou norocul și vrea să scape de proprietatea care ”îi dă fiori”.

Citiți continuarea pe retetesivedete.ro.