Casa Albă confirmă vizita lui Joe Biden la Bruxelles. NATO se reunește într-un summit extraordinar

Președintele Joe Biden va călători în Europa, la Bruxelles și se va întâlni cu liderii NATO, săptămâna viitoare. Informația a fost confirmată Casa Albă prin secretarul de presă Jen Psaki. Potrivit spuselor sale, Joe Biden va discuta despre eforturile de apărare în curs ale alianței ca răspuns la războiul declanșat de Rusia în Ucraina. De asemenea, el va reafirma angajamentul SUA față de aliații NATO în timpul întâlnirii din 24 martie, relatează CNBC.

„El va participa, de asemenea, la un summit programat al Consiliului European pentru a discuta despre preocupările noastre comune cu privire la Ucraina. Este vorba despre eforturile transatlantice de a impune sancțiuni economice Rusiei și de a oferi sprijin umanitar celor afectați de violențe. De asemenea, vor fi abordate alte provocări legate de conflict”, a declarat Jen Psaki.

Secretarul de presă de la Casa Albă a refuzat să confirme dacă Joe Biden va merge și în Polonia, un aliat NATO care are o contribuție importantă în criza umanitară din Ucraina. Ea a refuzat, de asemenea, să confirme speculațiile potrivit cărora președintele Statelor Unite s-ar putea întâlni personal cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cu puțin timp înainte de anunțul făcut de Casa Albă, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că a convocat un summit extraordinar al Alianței. El a precizat că vor fi discuții despre posibilitățile de a susține Ucraina, în continuare, în războiul contra Rusiei. Aceasta în timp ce țara își petrece a treia săptămână de luptă împotriva.

„Am convocat un summit extraordinar pe 24 martie la sediul central NATO. Vom aborda problematica legată de invazia Rusiei în Ucraina și vom preciza sprijinul nostru puternic pentru această țară. De asemenea vom aborda problemele legate de consolidarea apărării NATO și descurajarea oricărei agresiuni. În acest moment critic, America de Nord și Europa trebuie să continue să fie împreună”, a anunțat Jens Stoltenberg.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 15, 2022