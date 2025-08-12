Social

Carusel prăbușit la Costești. Șapte copii răniți, cinci transportați la spital

Republica Moldova. Seara zilei de duminică, 10 august, s-a transformat într-un coșmar pentru mai multe familii din localitatea Costești, raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit în plină funcționare. În urma incidentului, șapte copii au fost răniți, iar cinci dintre ei au fost transportați de urgență la spital.

Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), apelul la 112 a fost recepționat la ora 21:46. Două echipaje de ambulanță au intervenit imediat la fața locului. Victimele, cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani, au suferit traumatisme de diferite grade. Cinci dintre acești copii au fost duși la Institutul Mamei și Copilului pentru investigații și tratament.

Stop Violență. Sursa foto: TVR Moldova

Starea de sănătate a copiilor

Purtătorul de cuvânt al instituției medicale, Maxim Cazacu, a declarat că toți copiii au fost examinați și externați în aceeași seară. „Au fost aduși cu zgârieturi și leziuni ușoare care nu au impus internarea”, a precizat acesta.

Primele investigații arată că aparatul de joacă s-a defectat din cauza supraîncărcării, provocată de depășirea greutății maxime admise. Specialiștii avertizează părinții să fie mai atenți la siguranța celor mici și să îi supravegheze îndeaproape, chiar și în locuri care par sigure, cum sunt parcurile de distracții sau terenurile de joacă.

O femeie a rămas suspendată deasupra lacului

O zi de distracție s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie care participa la o cursă cu tiroliana într-un parc de distracții din Chișinău. Potrivit martorilor, victima s-ar fi lovit violent de o structură metalică, după care a fost aruncată peste suporturi și a rămas suspendată deasupra lacului, exact la mijlocul traseului.

Sursa foto: TV 8

Un martor, care a dorit să își păstreze anonimatul, susține că pe partea cealaltă a lacului nu se afla nimeni pregătit să o oprească sau să o asiste la finalul cursei. „Am văzut cum un angajat a plecat cu câteva minute înainte. Femeia s-a izbit de un stâlp, a fost aruncată peste suporturi și a rămas atârnată în mijlocul lacului, agățată de cablu,” a declarat acesta.

Salvarea improvizată

Mai mulți bărbați aflați la fața locului au intervenit prompt. Aceștia au reușit să coboare cablul cu forța și să o readucă pe femeie în siguranță la capătul traseului. Starea exactă a victimei nu a fost făcută publică, însă se știe că a suferit răni serioase.

Incidentul a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare, mulți internauți cerând explicații și sancțiuni pentru lipsa măsurilor de protecție. Autoritățile urmează să investigheze cine poartă responsabilitatea pentru acest eveniment și dacă au fost respectate normele de siguranță.

