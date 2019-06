Previziune șocantă pentru omenire. În 2040, carnea pe care o vor mânca oamenii nu va proveni de la animale

Carnea pe care oamenii o vor mânca peste 20 de ani va fi, în proporție de 60, crescută în cuve sau un substitut pe bază de plante cu aspect şi gust de carne.





Raportul întocmit de firma de consultanţă globală AT Kearney, bazat pe interviuri cu experţii, scoate în evidenţă efectele puternice pe care le are producţia convenţională de carne asupra mediului şi preocupările oamenilor privind condiţiile care le sunt asigurate animalelor în fermele industriale.

„Industria animalieră de anvergură este considerată de mulţi ca fiind un rău inutil”, se arată în raportul citat de RADOR. Industria convenţională a cărnii cumulează miliarde de animale şi are profituri de 1 trilion de dolari anual. Dar are un uriaş impact asupra mediului, de la emisiile care provoacă criza climei până la distrugerea habitatelor unor animale sălbatice pentru a face loc fermelor şi poluarea apelor curgătoare şi a oceanelor. Iar acum, companiile care folosesc ingrediente vegetale pentru a crea surogate de burgeri, ouă şi alte produse, de felul Beyond Meat, Impossible Foods şi Just Foods, sunt în plină expansiune.

AT Kearney estimează că în aceste produse vegane s-a investit 1 miliard de dolari, inclusiv de companiile care domină piaţa convenţională a cărnii. Raportul prevede că în 2040, 35% din cantitatea totală de carne consumată va proveni din culturi şi 25% din înlocuitori vegani şi evidenţiază eficienţa mult mai mare a alternativelor la carnea convenţională.

