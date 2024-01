Bellu și Bitang, elogiați de Președintele FRG. „Modernizarea gimnasticii are la bază viziunea lor”

Președinta Federației Române de Gimnastică (FRG), Carmencita Constantin a declarat că performanțele din gimnastica românească au fost serios afectate de exodul marilor antreonori care au acceptat oferte mai bune din străinătate.

Carmencita Constantin: „metodele de lucru sunt altele”

Carmencita Constantin a mai subliniat că infrastructura sportivă s-a îmbogățit cu noi săli de gimanstică. De asemenea, mai spune președintele Federației de Gimnastică, metodele de lucru au fost îmbunătățite la toate categoriile de vârstă.

„Iar situaţia actuală ar putea să dea semne de îmbunătăţire pentru că sunt foarte mulţi antrenori români dornici să revină acasă. Dar cu condiţia să aibă infrastructura cu care să lucreze. Pentru că în toţi aceşti ani de când au plecat din ţară, în toată lumea, ca în toate domeniile, gimnastica nu a stat pe loc. S-au dezvoltat aparate de metodică, sălile au cu totul altă configuraţie, metodele de lucru sunt altele la toate grupele de vârstă”, a spus preşedinta FRG.

Antrenorii străini au fost o alternativă viabilă

Carmencita Constantin a sublinitat că antrenorii străini au reprezentat o soluție viabilă pentru gimnastica autohtonă. Drept urmare, echipa feminină a reușit o calificare la Jocurile Olimpice după o pauză de 12 ani. În acest sens l-a dat exemplu pe antrenorul Patrick Kiens.

„Noi nu am avut un scop în sine să lucrăm cu antrenori străini. Noi iniţial am început doar cu o colaborare. Patrick Kiens a ajuns conjunctural să fie antrenor coordonator, pentru că toată lumea ştie frământările din gimnastică şi ce decizii a trebuit să luăm ca să avem linişte, să avem sportivi numeric, dar şi calitativ pentru a forţa această calificare cu echipa la Jocurile Olimpice pe care am şi reuşit-o. Iar primele semne cred că se văd, pentru că azi avem calificată echipa feminină, dar şi pe Andrei Muntean, la Jocurile Olimpice. Deci ambele obiective au fost îndeplinite şi până la acest moment suntem în grafic”, a adăugat oficialul FRG.

Carmencita Constantin despre școala românească de antrenori

Pe de altă parte Carmencita Constantin a evidențiat faptul că școală românească a rămas în urmă, nefiind capabilă să se plieze pe nevoile noilor generații. O generație total diferită față de cele care au dominat gimnastica mondială.

„Şcoala românească şi-a dovedit valenţele ei, ce nu a dovedit şcoala românească este felul în care se adaptează la noua generaţie de copii. Aici am pierdut noi şi marii noştri antrenori recunosc faptul că nu au avut pârghiile necesare sau ştiinţa necesară să se adapteze ei înşişi la cerinţele aceste noi generaţii.

Azi această generaţie are acces la informaţie, are acces la alte pârghii de judecată şi se simte responsabilă. Eu am un nepot de 6 ani care mă judecă. Transformarea lor e fantastică, cel puţin la lotul naţional feminin… sunt alte sportive. Şi nu este vorba despre aroganţă, de lipsă de disciplină. Nu. La lot găsiţi nişte adolescenţi maturi”, a completat preşedinta FRG.

Octavian Bellu și Mariana Bitang, de neînlocuit

Carmencita Constantin a elogiat succint activitatea foștilor mari antrenori, Octavian Bellu și Mariana Bitang. Președinta Federației Române de Gimnastică este de părere că este foarte greu să mai apară tehnicieni care să se ridicel la nivelul performanțelor atinse de cei doi.

Pe de altă parte, Carmencita Constantin a explicat că proiectul finanțat de OMV „Țară, țară vrem campioane” va fi construit în jurul viziunii antrenorilor Mariana Bitang și Octavian Bellu.

„E foarte, foarte greu… Tavi este un cumul de calităţi… şi vă spun sincer, eu nici nu aş vrea un nou Octavian Bellu. E frumos să lăsăm unicităţile şi figurile emblematice cu ceea ce au avut ei special. E foarte greu să te gândeşti cum să mai faci un Tavi Bellu şi Mariana Bitang… Dincolo de rezultatele lor fabuloase, să ne gândim la viziunea lor fantastică atunci când au început proiectul ‘Ţară, ţară vrem campioane’ finanţat de OMV Petrom”, a mai spus președintele FRG.

„Sportul nu mai contează pentru societatea românească”

În finalul interviului, Constantin a punctat că sportul nu mai contează pentru societatea românească, iar acest lucru se vede în performanțele slabe din totate disciplinele.

„În momentul în care va fi recunoscută că este încă una din meseriile pe cale de dispariţie din societatea românească şi că necesită revigorare şi reformare, în momentul în care va conta sportul pentru societatea românească, indiferent că e sport de masă sau de performanţă, soluţiile sunt la îndemâna politicului imediat.

Costurile sunt dintre cele mai mici, important este să se aplece asupra ei şi să recunoască faptul că această problemă există şi este cât se poate de serioasă”, a mai afirmat Carmencita Constantin. În prezent lotul de gimnastică este antrenat de Gerard Speerstra și Patrick Kiens.