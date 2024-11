Monden Carmen Grebenișan și divorțul fulger: Ce s-a întâmplat, de fapt







Influencerul a povestit în cadrul unui podcast care a fost cu adevărat motivul pentru care a decis să divorțeze de Alex Militaru. Cei doi au fost căsătoriți pentru scurtă vreme, iar despărțirea survenit în urma unei trădării.

Carmen Grebenișan nu se mai ascunde

Carmen Grebenișan a povestit ceea ce toată lumea bănuia, mai exact că fostul a înșelat-o. Acest lucru a fost picătura care a umplut paharul, iar Carmen nu a putut trece peste. Pe de altă parte, influencerul a spus că a fost un cumul de factori despre care nu va vorbi public.

Dar, care, dacă ar fi expuși ar face și mai multă lumină, iar lumea ar înțelege de ce a luat această decizie radicală. „Trădarea și minciuna. Mai tare ca asta nu cred că poate să doară ceva, mai ales că orice tip de greșeală faci într-o relație, știi că sunt greșeli neintenționate sau comportamentale, nu principiale. Sunt tipuri și tipuri de greșeli, iar unele cântăresc mai mult, după părerea mea. Rupturile acolo încep, de fapt.

Este gata să ia lucrurile de la capăt

Sunt genul de persoană căreia îi place să ia lucrurile de la zero. Multe femei spun: ‘toți bărbații sunt la fel, toți mint, toți înșală’. Nu vreau să cred chestia asta. Sunt sigură că nu e așa, chiar dacă am trecut prin asta, am trecut de mai multe ori prin asta”, a spus influencerul. Pe de altă parte, aceasta a vut o discuție lămuritoare cu Alex Militaru.

Iar acesta din urmă a întrebat-o dacă o să-l mai aibă la inimă. Însă Carmen a explicat că este de neînduplecat. În sensul în care nu îl mai vede la fel ca la început. Însă i-a sugerat că din experiența trăită ar putea să învețe. Nu de alta, dar dacă va face aceleași greșeli este posibil să piardă oameni importanți”.