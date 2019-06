Semnal neașteptat pentru Dragnea. Varianta luată în calcul de Carmen Dan: „Lucrurile trebuie să se așeze!”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat că își dorește să îl viziteze pe Liviu Dragnea la penitenciar și că nu se va dezice de perioada în care acesta a condus PSD.





Invitat la Antena 3, ministrul de Interne Carmen Dan a declarat că nu se dezice de Liviu Dragnea și că are de gând să îl viziteze în penitenciar. De asemenea, aceasta este încrezătoare în faptul că PSD va reuși să treacă peste perioada grea de după alegerile europarlamentare.

„Nu am vorbit cu domnul președinte, e și o perioadă specială, cea de carantină, nu s-a întâmplat să existe această solicitare. Dânsul stabilește cu cine poate discuta telefonic în această perioadă. În această perioadă, l-au vizitat cei din familie și, evident, avocatul. Bineînțeles că iau în calcul posibilitatea de a-l vizita. Eu nu sunt din categoria celor care se dezic. În ultima vreme, am văzut destui, din păcate, chiar din partid, care se dezic de cea ce a fost înainte. Liviu Dragnea are un merit extraordinar, Liviu Dragnea a ținut acest partid unit. Prefer să nu dau exemple pentru că nu sunt un om conflictual. Lucrurile trebuie să se așeze, sunt convinsă că se vor așeza. Am încredere foarte mare că în această perioadă vom avea puterea de a strânge rândurile și de a da acest semnal de unitate pe care l-a dat și premierul Dăncilă.”, a declarat Carmen Dan, la Antena 3, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

Carmen Dan a declarat că nu se aștepta ca Liviu Dragnea să fie condamnat la închisoare.

„Eu nu am crezut niciun moment că soluția va fi cea care a fost. Odată ce s-a întâmplat, cred că toată lumea, cei din PSD, au perceput asta ca pe un șoc. Ulterior, membrii acestui partid conștientizează că acest partid mare să-și regăsească echilibrul. Eu nu mă așteptam. Nu sunt un politician foarte, vechi, dar am constatat că atunci când acest partid a trecut prin crize, a avut capacitatea extraordinară de a se regrupa și de a găsi echilibrul de a traversa crize.”, a mai spus Carmen Dan.

Liviu Plesoianu o face PRAF pe Viorica Dancila! Acuzatii fara precedent

Pagina 1 din 1