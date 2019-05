Update. Carmen Dan a luat marea decizie: „Nu-mi dau demisia nici imediat, nici imediat!” Breaking news în Guvernul Dăncilă

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat că nu se lasă intimidată și că nu își va da demisia pentru că nu se consideră vinovată de cozile de la secțiile de votare.





UPDATE: Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a susținut, miercuri, o declaraţie de presă la sediul MAI. Aceasta a spus că nu este intimidată de cererea lui Klaus Iohannis de a-și da demisia.

„Declarația de azi a președintelui mă determină să prezint câteva motive pentru care demisia e nejustificată. MAI a trebuit să asigure condiții de siguranță ale alegerilor în țară. O altă atribuție a fost asigurarea respectării termenelor prin grija prefecților. Are cineva probe c votul din țară a fost fraudat? Dacă da, atunci PNL a câștigat niște alegeri fraudate? Toate datele arată că nu au existat situații în planul ordinii publice care să influențeze rezultatul. MAI a sesizat public situațiile privind funcționarea tabletelor și modul în care semnalau eronat diverse situații. Vă asigur că, din verificările realizate de poliție, nu a fost cazul de vot multiplu. MAI a sesizat BEC pentru a stabili o procedură unitară de consemnare în procesele verbale a rezultatelor referendumului. Toate aceste acțiuni au fost prezentate în mod transparent. Guvernul nu a organizat mai puține secții decât la alegeri și nici nu a organizat secții de votare ascunse prin cine știe ce cătune, așa cum afirma propaganda. Am organizat mai multe secții de votare decât tehnocrații. Secțiile s-au organizat în aceleași locații, acolo unde se organizează de fiecare dată alegeri.

Eu cred că nimeni nu ar trebui să fie deranjat de timpul investit în actul votării. Am convingerea că altfel ar fi stat lucrurile dacă am fi avut un singur buletin de vot de ștampilat. Toți românii care au votat știu ce a însemnat să fie verificat fiecare buletin. Cu toate acestea, președintele vrea asumări politice. Toate informațiile care țin de desfășurarea acțiunilor MAI înainte și după alegeri sunt obiectul unei anchete interne.”, a declarat Carmen Dan.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Victor Ciutacu a anunţat, în direct la România TV, că a discutat cu cei doi miniştri pe care Klaus Iohannis îi vrea afară din Guvern: Carmen Dan și Teodor Meleșcanu.

„Am numai veşti proaste pentru domnul preşedinte Iohannis şi pentru doamna Dăncilă.”, a declarat Victor Ciutacu.

„Carmen Dan nu demisionează sub nicio formă iar domnul Meleşcanu a reconfirmat faptul că domnia sa nu a fost numit de către domnul preşedinte Iohannis, a fost propuse de ALDE, votat de Parlamentul României ca ministru şi nici domnia sa nu simte nevoia să facă plăcerea nici a domnului Iohannis, nici a doamnei Dăncilă. Deci Carmen Dan a anunţat public prin intermediul meu, într-o declaraţie acordată în exclusivitate România TV, că nu stă în genunchi nici ea nici partidul în faţa domnului preşedinte Iohannis şi că nu intenţionează să-şi dea demisia.”, a declarat Victor Ciutacu.

Teodor Meleșcanu a declarat că nu își dă demisia, iar vinovatul pentru cozile formate în diaspora este președintele Klaus Iohannis pentru că nu ar fi anunțat din timp că referendumul va fi organizat în același timp cu alegerile europarlamentare.

OFICIAL! Avem rezultatele FINALE! Cine a castigat, de fapt, alegerile! Surpriza COLOSALA

Pagina 1 din 2 12