PNL se năpustește asupra liderului PSD. „Se face zid în jurul lui Carmen Dan, să nu se ajungă la Liviu Dragnea”

PNL face o mișcare surpriză în scandalul momentului și încearcă să mute răspunderea pentru violențele care au avut loc în Piața Victoriei direct în curtea liderului PSD, Liviu Dragnea.





Liberalii profită din plin de situația creată de violențele care au avut loc la mitingul din 10 august în Piața Victoriei. Ieri, în ședința obișnuită a Biroului Executiv, au redeschis lupta împotriva PSD pe mai multe fronturi. Pentru început a fost o răfuială în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, convocat luni. Biroul a respins cererea Opoziției, coagulată temporar și cu scop precis de liberali, de întrunire a Parlamentului în sesiune extraordinară.

Întrunirea fără rost a deputaților

Biroul Permanent al Camerei Deputaților s-a întrunit, ieri, pentru a discuta cererea de convocare a Parlamentului în sesiune extraordinară, solicitare pe baza unei liste de semnături, 114, cu 4 mai multe decât cere regulamentul. Au semnat parlamentarii PNL, USR, PMP și neafiliații. Sesiunea extraordinară a fost convocată pentru perioada 20-24 august, cu scopul înființării a două comisii de anchetă (pentru violențele din 10 august și pesta porcină), precum și pentru depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile, pentru ziua de luni, vicepreședintelui Camerei, Carmen Mihălcescu. Aceasta a constatat că există semnături false în lista de convocare a sesiunii extraordinare. Concret a fost vorba despre deputatul Claudiu Năsui. Semnătura acestuia nu ar fi fost la fel cu cea de pe un alt document. „Nu a semnat nimeni în locul meu, eu am semnat, este semnătura mea în ambele locuri. Este o tactică puerilă care arată disperarea care există în tabăra puterii”, a declarat Năsui. Deputatul Dan Vâlceanu, care a înlocuit-o pe Raluca Turcan, a declarat, ieri, pentru EvZ, că vor face plângere penală împotriva lui Liviu Dragnea, posibil și împotriva lui Carmen Mihălcescu pentru abuz în serviciu. „Vom aștepta până în 24 august, poate totuși sesiunea extraordinară va fi convocată. A fost o situație extrem de jenantă la această întrunire. Claudiu Năsui era acuzat că nu e semnătura lui, el era acolo și susținea că este a lui. Domnul Ciolacu îl soma să dea declarație pe proprie răspundere că nu e un fals”, a spus Dan Vâlceanu. Acesta a precizat că Dragnea, dacă a semnat împuternicirea pentru Mihălcescu, nu era în imposibilitatea de a participa și prezida ședința.

Deputatul Ben Oni Ardelean a declarat, pentru EVZ, că ședința BP de ieri a fost o premieră în România. „De 28 de ani, nimeni nu și-a permis să conteste o semnătură în Parlamentul României. Cum și-au dat ei seama că cei care au semnat sunt în altă țară? Că au pus poze pe FaceBook? Cine vrea să semneze pentru ceva, o face și dacă e în America”, a spus Ardelean.

UDMR, neutră și distantă

Deoarece niciunul dintre membrii PSD-ALDE din Biroul Permanent nu au răspuns la telefon, am cerut o părere neutră, cea a deputatului UDMR, Seres Denes. „Au fost contestate mai multe semnături de pe listă. S-a constatat că unii dintre cei care au semnat erau plecați din țară. Nu a fost vorba doar despre semnătura domnului Năsui, au fost și altele. În plus, nu au fost anexate documentele necesare, prevăzute de regulament, la cererile de înființare a comisiilor”, a declarat Seres. Întrebat dacă el crede că absența lui Dragnea se justifică în condițiile în care a semnat un document, Seres a spus că „și asta ar putea fi o problemă”. Seres Denes a adăugat că UDMR nu a semnat pentru convocarea sesiunii extraordinare deoarece „nu am fost solicitați”.

