Carmen Avram sare la gâtul liberalului Roman după ce acesta a jignit-o pe Dăncilă. „Dacă nu poţi să dai nimic bun în loc, recurgi la injurii”

După ce deputatul liberal, Florin Roman, a afirmat, la mitingul organizat de PNL la Alexandria că, la alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe data de 26 mai, se luptă cu „tuta, cu analfabeta”, referindu-se la premierul Viorica Dăncilă, au venit şi replicile celor din conducerea PSD.





Carmen Avram a acuzat, duminică, modul de exprimare al deputatului liberal, potrivit dcnews.ro

„ Mă gândesc, dacă aş face parte din familia dânsului, m-aş simţi personal jignită. Să te adresezi aşa, facem abstracţie că este premier, totuşi să spui asemenea cuvinte, să arunci asemenea cuvinte asupra acestei femeie, care este şi mamă, şi soţie. Are prieteni, rude, cum se uită oamenii ăştia la ea?. Cred că o campanie bazată pe o asemenea agresivitate de limbaj denotă o lipsă de argumente şi o lipsă de substanţă atunci când nu poţi să contrapui construcţie, acolo unde tu spui că există doar vină înseamnă că nu vezi ce e bun, şi pentru că nu vezi ce este bun şi nu poţi să dai nimic bun în loc, recurgi la injurii. Este o dovadă de slăbiciune. Orice individ care recurge la agresivitate într-un anumit context în care el crede că are de câştigat, are în spate doar un mare gol", a spus Carmen Avram

