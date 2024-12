Monden Carierele pe care le-au ales copiii Maiei Morgenstern. Marele regret al actriței







Maia Morgenstern i-a inspirat pe cei trei copii ai săi să urmeze aceeași carieră. Celebra actriță a povestit că, dacă la început aceștia aveau alte aspirații, pe parcurs s-au decis să îi calce pe urme celebrei lor mame.

Copiii actriței din ”Patimile lui Hristos” aveau cu totul alte priorități când erau mici. Maia Morgenstern spune că niciunul dintrei ei nu se gândea să îmbrățișeze cariera de actor, mai ales că ea însăși a vrut să îi facă să urmeze alte căi.

A vrut să-i îndepărteze pe copii de la actorie

Dar, cu timpul, micuții și-au revizuit opțiunile.

”Eu am încercat să-i feresc de meseria asta. Tudor, când era mic, a venit și a zis că eu vreau să mă fac albinist. Să se ocupe cu albinele. Am zis că bine.

A crescut și a zis, gata, mă fac medic veterinar. Am zis: și mai bine. Și în clasa a 11-a a venit și a zis Teatru.

A venit și Cabiria, care e geniu matematic, olimpică în matematici și științe exacte, și cred că are și geniul pedagogic și, în clasa a 12-a, a zis: vreau la Teatru.

Eu asta fac, nu am nevoie de binecuvântare. Isadora, când era mică, îmi zicea: niciodată, nu suport teatrul!

Și vine și clasa a 12-a, iar Isadora îmi zice: eu dau la Teatru. Te rog să mă pregătești tu”, a spus Maia Morgenstern.

Amintiri de la premiera ”Patimile lui Hristos”

Deși are o carieră actoricească prodigioasă, rolul din ”Patimile lui Hristos” rămâne, pentru Maia Morgenstern, cel care rămâne în memoria tuturor cinefililor.

Ea își reamintește cu plăcere de ziua premierei, de la Los Angeles, acolo unde a fost împreună cu copiii.

”Era premiera filmului, în jurul datei de 24 februarie, Cabiria era mică, Isadora de-abia se născuse, fereastra se stricase și eu am plecat în turneul de promovare.

Ne-au cumpărat bilete la first class, ne-au dat pijamale în avion (le-am purtat 20 de ani). Eu, Cabiria, tatăl Isadorei și cu mine.

Am ajuns în Los Angeles, la Four Seasons Hotel. Ne-au cerut cardul de credit la recepție. Păi, nu avem. Afară, atunci! I-am explicat că Mel Gibson, că Passions of Christ…", povestește cu umor Maia Morgenstern.

Scuze cu șampanie și cu căpșuni în ciocolată

Până la urmă, lucrurile s-au reglat, iar Maia și familia sa au fost tratați regește.

"Până să vină echipa, să regleze situația, Cabiria s-a întins pe acolo prin hotel, că-i era rău, era răcită, noi – penibili, cu valijoara.

Nici nu apucasem să scot rochia mea lungă, de nașă mare. Au venit cei de la producție și și-au cerut scuze, cu șampanie, cu căpșuni în ciocolată.

Doar că acolo nu te lăsau în hotel dacă nu aveai credit card. Nu i-am iertat, am decis să mă las greu.

După aia, am început treaba. Veneau jurnaliști, televiziuni. Întrebau dânșii ce voiau.

Și scumpa de Cabiria, care și-a dat seama că nu mi-e ușor și ca să mă înveselească, să-mi creeze o stare bună, a desenat cu pixul pe pereți niște flori… pe pereții de la Four Seasons!…

Cu lacrimi am șters”, își amintește Maia Morgenstern.