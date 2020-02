Se pare că, în cele din urmă, USR a înțeles de ce scade în sondaje de la o lună la alta. Însă nu este clar dacă a înțeles și care este soluția la această problemă.

Demiterea Guvernului PSD și validarea Guvernului Orban i-au lăsat pe useriști în afara jocului. În ultimele 4 luni, dialogul politic interesant s-a purtat între PNL și PSD. Toți ochii au fost ațintiți spre acest conflict, iar USR PLUS, ”copilul minune” al europarlamentarelor, a ieșit din centrul atenției.

Useriștii erau interesanți când protestau creativ în Parlament, când veneau cu boxa la Comisie sau când luptau de la egal la egal cu Nicolicea și Iordache.

Astăzi însă, USR nu prea mai are despre ce să vorbească. Nu poate să critice PSD, pentru că oricum social-democrații nu mai sunt la putere și pentru că oricum o fac mult mai credibil liberalii, care speculează tema ”grelei moșteniri”. În egală măsură, USR nu poate să critice nici PNL. Pentru că, în fond, este partidul pe care l-a susținut prin vot la instalarea Guvernului Orban.

Dan Barna și Dacian Cioloș constată acum că nu este bine nici la putere, dar în siajul PNL, nici în opoziție, în compania PSD.

Nemulțumirile USR față de liberali sunt mai vechi, iar lucrurile ar fi putut continua în aceeași notă mocnită dacă ceva nu s-ar fi întâmplat. Ce anume? Greu de spus, dar este posibil să aibă legătură cu negocierile pe care toată lumea le face cu toată lumea în ultimele zile.

Este posibil ca planul pe care și l-au făcut liderii USR și PLUS să se fi lovit de zidul realității procentelor din sondaje. Dan Barna și Dacian Cioloș sperau ca după parlamentarele din acest an să intre la guvernare cu PNL și să primească felii mari de putere. Numai că sondajele din ultimele luni, pe care cu siguranță că liberalii le-au pus pe masă în negocieri, îi lasă pe useriști cu ochii în soare. Au scăzut aproape la jumătate din cât au avut la europarlamentare. Iar perspectivele nu sunt deloc încurajatoare. Votul la primării a rămas într-un singur tur, ceea ce îi avantajează pe primarii în funcție și pe competitorii care au în spate rețele solide în teritoriu. Ceea ce nu este cazul USR și cu atât mai puțin al PLUS.

În fața perspectivei de a rămâne cu foarte puțin, USR și PLUS încearcă acum o schimbare bruscă de strategie, de la tonul conciliant și cooperant de acum câteva luni, la unul de critică intransigentă. Aceasta este cheia în care ar trebui citit atacul la PNL. Problema este că acest atac ar putea să aducă mai multe probleme decât soluții pentru USR și PLUS. În primul rând, schimbarea bruscă de atitudine ar putea să cimenteze opțiunile pro PNL ale celor care anul trecut, la europarlamentare au votat USR dar care apoi la prezidențiale au votat Klaus Iohannis. Pentru acești votanți, decizia USR de a-l critica pe Ludovic Orban la doar câteva luni după ce ei înșiși l-au dus la palatul Victoria ar putea părea un gest oportunist. Asta înseamnă că singurul bazin de unde puteau recupera voturi se va închide, sau cel puțin va oferi înapoi prea puține dintre procentele pierdute. În al doilea rând, atacurile USR la adresa PNL vor fi un pretext numai bun pentru a bloca orice negociere în teritoriu și pentru a împinge USR și PLUS la marginea politicii locale. Nu în ultimul rând, după parlamentare liberalii vor putea invoca în negocieri aceste atacuri ca pretext pentru a forța USR și PLUS să se mulțumească, la împărțirea funcțiilor, cu mult mai puțin.

Dan Barna și Dacian Cioloș știu toate aceste lucruri. Problema este că sunt prizonierii unor decizii greșite luate cu mult timp înainte de demiterea Guvernului Dăncilă. USR și PLUS s-au culcat pe laurii victoriei din europarlamentarele de anul trecut și au crezut că este suficient să aștepte alegerile. Mai mult, au crezut că toate gafele (”nu e mandatul USR să scoată țara din criză”) și toate fricțiunile dintre USR PLUS vor trece fără a fi sancționate.

Numai că speranțele lor s-au lovit de realitatea politică. USR a văzut cum temele pe care le-a lansat îi sunt preluate de PNL. A văzut cum liberalii ajung la putere guvernează. Au văzut cum rămân pe dinafara jocului. Cu toate acestea, n-au făcut nimic. Astăzi, cel mai anti-PSD și cel mai pro-justiție partid din România este perceput a fi PNL. USR-ului nu-i mai rămâne decât avantajul noutății. Însă chiar și acest atu începe să ruginească după cei 4 ani de mandat în Parlament.

