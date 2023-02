Cel mai lung cuvânt din limba română. Are 44 de litere şi e foarte greu de pronunțat

Chiar dacă nu este inclusă în Dicţionarul Limbii Române (DEX), denumirea medicală pentru boala silicoză este cel mai lung cuvânt din limba română şi este destul de greu să fie pronunţat cursiv. Aşadar, cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi reprezintă denumirea medicală pentru o boală foarte gravă.

Este denumirea unei boli pulmonare cronice, numită „silicoză”

„Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” este denumirea completă a unei boli pulmonare cronice, numită pe scurt „silicoză”, care apare în general la muncitorii din mine, din carierele de piatră sau din alte industrii extractive, în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu.

Forma scurta a acestui cuvant este silicoza si, potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, denumeste o „boala pulmonara cronica profesionala care apare la muncitorii din mine, din carierele de piatra, din industria metalurgica, din industria portelanului si a sticlei etc., in urma inhalarii prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu”.

Acest termen a castigat detașat topul celor mai lungi cuvinte din limba romana. Urmatorul are doar 36 de litere, in timp ce „bronzul” are 32.

Top cinci cu cele mai lungi cuvinte din limba romana:

Acestui cuvânt, imposibil de pronunțat, îi urmează alţi patru termeni medicali sau din domeniul chimic şi sunt formaţi din 30 – 36 de litere.

1. PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZA (44 de litere)

2. DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZA (36 de litere)

3. ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITA (32 de litere)

4. GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE (31 de litere)

5. DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN (30 de litere)

Alte curiozităţi din vocabularul limbii române

Ne putem gândi şi la cele mai lungi cuvinte ce pot fi găsite într-un dicționar dar sunt formate dintr-o singura silabă: ştreang, trunchi ghionti, schingi.

Cel mai lung cuvânt din dicționar format din doar doua vocale: Uiuiu

Cuvântul din dictionar cu o singura consoana: ACIOAIEI

Cel mai lung cuvânt din dictional explicativ ce conține toate vocalele o singură dată: bildungsromanesc

Cel mai lung cuvânt din dicționar ce contine doar două vocale: Transplant

Cuvântul din dicționar cel mai lung care începe cu o vocală, se termină tot cu o vocală iar în rest conține doar consoane: Înspre

Un alt exemplu de cel mai lung cuvânt românesc format doar din două vocale este „uiuiu”, o interjecție care înseamnă „chiot de bucurie (la dansurile populare)”. Totodată, în limba română există şi un cuvânt care înglobează toate cele opt vocale. Acesta este „autoînsămânţările”, potrivit dictio.ro.