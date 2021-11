Carantinarea și restricțiile, un subiect tabu pentru politicieni: „O iraționalitate contagioasă”. România se află în fața unui alt impas

Statul Israel este oferit drept exemplu, de obicei, pentru efectele benefice ale celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19. Premierul Naftali Bennett a făcut, de fapt, din ideea rapelului un nucleu al strategiei sale de gestionare a pandemiei în vară. Astfel, un următor val incipient și o nouă carantinare a țării ar trebui să fie prevenite.

Campania de vaccinare cu a treia doză a început, în Israel, la sfârșitul lunii iulie, cu circa opt săptămâni înainte ca demersul să fie aprobat în Statele Unite ale Americii. Rapelul a vizat toate persoanele cu vârsta de cel puțin 60 de ani, care și-au completat schema de imunizare cu cel puțin cinci luni înainte. La intervale scurte de timp, pe lista grupurilor cărora li s-a recomandat vaccinarea cu rapel au fost incluse mai multe categorii. Până la finele lunii august, Israelul a recomandat vaccinarea cu a treia doză pentru toate persoanele cu vârsta de peste 12 ani.

Riscurile și beneficiile rapelului

Cercetătorii israelieni au compilat rezultatele științifice privind riscurile și beneficiile vaccinării cu a treia doză anti-COVID-19. Studiile publicate în New England Journal of Medicine și The Lancet arată cât se poate de clar că rapelul reduce drastic riscul de reinfectare cu virusul SARS-COV-2, precum și dezvoltarea unor simptome agresive și, în cele din urmă, a decesului.

Între timp, aproape 45% din totalul populației din Israel a fost vaccinată de trei ori (aproximativ 70% dintre cei care au fost imunizați cu schema completă). Țara a declarat că rapelul este parte integrantă a protecției vaccinale complete. Fără aceasta, în viitor nu va mai exista certificatul verde COVID-19, care este necesar pentru a intra în diverse centre comerciale, restaurante sau cluburi de fitness, de exemplu. Ar putea funcționa o astfel de măsură și în România?

Fără îndoială, a stimula cât mai multe persoane a căror protecție vaccinală începe să scadă este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le abordeze autoritățile pentru a combate pandemia de coronavirus, au transmis în repetate rânduri specialiștii din Sănătate. Gândite pe o perioadă de câteva săptămâni sau câteva luni, rapelurile ar putea permite o revenire la un anumit grad de normalitate, ca în Israel.

Motivul pentru care rapelul nu aduce rezolvarea

Cu toate că, în situația actuală, cu unitățile de terapie intensivă care sunt deja supraaglomerate și care în curând ar putea intra în colaps, a treia doză de vaccin nu ar putea reprezenta un dig de protecție care să aibă un efect semnificativ în săptămânile cât mai apropiate.

Modelatorul Viola Priesemann de la Institutul Max Planck pentru dinamică și autoorganizare din Göttingen a reiterat acest lucru. Expertul a pledat pentru creșterea procentului persoanelor vaccinate, însă chiar dacă ar fi posibilă administrate în ritm de urgență a rapelului, potrivit lui Priesemann ar dura aproximativ o lună până când s-ar observa un prim efect de atenuare a cifrelor de incidență.

„Bineînțeles, rapelul nu va fi de niciun folos pentru situația acută din următoarele trei sau patru săptămâni”, a spus Viola Priesemann, comentând situația din Germania.

La urma urmei, Israelul a început să stimuleze persoanele de peste 60 de ani – nu pe cele de peste 70 de ani, însă – încă de la sfârșitul lunii iulie, când creșterea exponențială a celui de-al patrulea val în țară era abia la început. Incidența pe șapte zile în țară era atunci în jur de 150 – nu peste 3.000 de cazuri COVID-19, așa cum se întâmplă în România în ultima perioadă.

Carantinarea și restricțiile, un subiect tabu pentru politicieni

„Bineînțeles, rapelul nu va fi de niciun folos pentru situația acută din următoarele trei sau patru săptămâni”, a confirmat și Christian Karagiannidis, director științific al registrului de terapie intensivă Divi și președinte al Societății germane de medicină internă de terapie intensivă și medicină de urgență, în noul episod al NDR- Podcasts „Coronavirus Update”.

Pe lângă măsurile suplimentare, cum ar fi mai multe reglementări privind munca de acasă, certificatul verde COVID-19 în diverse locații, purtarea măștii și păstrarea distanțării sociale, se ridică problema unor restricții de contact reînnoite și semnificative.

„Faptul că un lockdown și restricțiile de acces sunt un subiect tabu pentru sfera politică este de o iraționalitate contagioasă. Nu văd niciun alt mijloc testat, care ar putea ajuta rapid în această situație”, a spus Clemens Wendtner, medic-șef pentru boli infecțioase la Clinica Schwabing din München pentru ziarul nemțesc Der Spigel.

Acesta nu reprezintă un argument în favoarea evitării unei campanii de vaccinare cu a treia doză de vaccin, a mai precizat specialistul. În orice caz, fără păstrarea distanțării sociale, a măsurilor sanitare de precauție precum spălarea pe mâini și purtarea măștii sanitare, situația se va înrăutăți semnificativ.