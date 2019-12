Surse din anchetă au povestit jurnaliștilor că Dincă s-ar fi apucat să-și mărturisească oribilele fapte, inițial, pe o foaie de hârtie, în liniștea propriei celule. Primele rânduri a început să le scrie în luna noiembrie.

Din rândurile scrise de el, oamenii legii au concluzionat că Luiza a fost chinuită patru zile într-un mod inuman și greu de imaginat.

Monstrul s-a rezumat la o povesti doar despre cele două tinere, deși planurile lui nu par a fi specifice unui „începător” în răpire, sechestrare, voil sau omor. A fost pregătit în amănunt și și-a planificat fiecare pas. Dincă a povestit că a intrat în vorbă cu fetele, pe care le-a luat la ocazie, iar apoi le-a propus să întrețină relații sexuale contra cost.

Refuzul fetelor, în ambele cazuri, l-au înfuriat, mărturisește Dincă. Și din acel moment a început un șir lung de orori.

Potrivit declarațiilor sale, Dincă ar fi omorât-o pe Luiza Melencu pe 17 aprilie în urma unei crize de furie provocată de faptul că fata a refuzat să întrețină relații sexuale cu el. După ce a bătut-o, s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”. Apoi ar fi incinerat cadavrul.

„Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mișcat cu un lemn să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat casă și am stat pe pat, lungit, adormind”, a mărturisit Gheorghe Dincă.

