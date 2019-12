Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declarat, pentru B1 TV, că unul dintre vinovații pentru criza apei calde și a căldurii din București este Gheorghe Piperea, administratorul judiciar al RADET.

„Am și avut un mare noroc: un administrator judiciar care ne-a vândut, după ce ne-a mâncat atâția bani”, a spus inițial Bădulescu. La insistențele moderatorului Tudor Barbu, viceprimarul Capitalei a spus și la cine se referă: „domnul Piperea!!!”.

„RADET nu a plătit ELCEN, că aşa a spus instanţa, odată cu intrarea în faliment. Dvs vorbiţi ca să vă auziţi! Administraţia a schimbat 180 de km, dovadă sunt lucrările. Nu am luat banii, pentru că cei care căpuşau şi manageriau ELCEN şi-au dorit intrarea noastră în faliment, pentru a împărți împreună cu firma de insolvență banii prin executarea, lichidarea RADET-ului. Am și avut un mare noroc: un administrator judiciar care ne-a vândut după ce ne-a mâncat atâția bani. E vorba de domnul Piperea!!! A făcut pe jumătate treaba, în loc să ne scoată din ce-avea de scos, ne-a băgat mai rău. Dar nu contează, că am făcut Termoenergietica. Domnul Piperea nu a gestionat cum a trebuit procesul”, a explicat viceprimarul Aurelian Bădulescu, pentru B1 TV.

Nicușor Dan a declarat că bucureștenii au ajuns în situația de a sta fără căldură și apă caldă din cauza administrației Capitalei, care nu a făcut investițiile necesare.

