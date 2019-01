Cantitate record de aghiasmă, sfințită de IPS Teodosie, pentru Bobotează

Arhiepiscopia Tomisului a pregătit peste 250.000 de litri de apă, care va fi sfințită de IPS Teodosie, fiind umplută în 200.000 de peturi, etichetate deja de enoriași, și în 18 butoaie uriașe, reprezentând cea mai mare cantitate de aghiasmă care va fi oferită, de Bobotează, credincioșilor constănțeni. Slujba de Bobotează va avea loc duminică, 6 ianuarie, pe Faleza Cazinoului din Constanța unde sunt așteptați peste 12.000 de participanți.





Peste 300 de voluntari au lucrat, în aceste zile, la etichetarea celor 200.000 de peturi care, de Bobotează, vor fi oferite enoriașilor, fiind cea mai mare cantitate de aghiasmă, din ultimii 18 ani, pregătită de Arhiepiscopia Tomisului. “Am ajuns la 200.000 de sticle pentru că nu ajunge şi cred că vom mai creşte dacă e nevoie pentru că oamenii vin şi cer şi nu pot să îi refuzi. S-ar putea să facem la anul mai multe, să vedem cum e anul acesta. Am început de la 50.000, am continuat cu 75.000, 100.000 şi am tot crescut şi iată, de la 50.000, acum avem de patru ori mai mult. Avem aici o sursă unde se fac sticlele, până acum le făceam pe la Bucureşti. Le facem din timp, în etape, să ne fie mai uşor să le şi putem plăti, le facem în timp”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, într-o conferință de presă.

IPS Teodosie a mai spus că sâmbătă dimineață, după oficierea Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, la ora 7:00 va oficia slujba de Sfinţire Mare a apei, slujbă identică cu cea oficiată în ziua de Bobotează. Apa sfințită va fi apoi îmbuteliată în 200.000 de PET-uri ce vor fi așezate în formă de cruce pe faleza Cazinoului. Alți 150.000 de litri de apă vor fi descărcați în 18 butoaie, sfințite de șapte ori de IPS Teodosie. Duminică, de Bobotează, la ora 8:50, IPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. La ora 11:45, se va porni în tradiționala Procesiune de Bobotează, de la Catedrală până pe faleza Cazinoului Constanța. La ora 12:00, ierarhul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficia slujba de Sfințire Mare a apei pe faleza Cazinoului.

La sfârșitul slujbei de Bobotează, IPS Teodosie va urca pe o șalupă și va arunca trei cruci din lemn în apele mării, iar care le vor recupera vor primi obiecte religioase și bani. Apoi, sticlele cu apă sfinţită vor fi oferite credincioșilor. Cei care nu pot ajunge la Slujbă vor lua apa sfințită din butoaiele purtate de carele trase de cai, de măgari şi de boi, care vor străbate străzile principale ale orașului. Potrivit Jandarmeriei Constanța, la Slujba de Bobotează de pe faleza Cazinoului sunt așteptați cel puțin 12.000 de credincioși.

