Cântâreaţa Amanda Lear îşi lasă averea pisicilor

Cântăreaţa Amanda Lear, una din muzele lui Salvador Dali, s-a hotărât să îşi lase averea moşternire pisicilor.





În cadrul emisiunii „Le Divan”, aceasta a spus că nu are familie, dar că are pisici. „Şi le voi lăsa totul. Este în testament. Vor fi cele mai fericite pisici din lume (…) Mi-am făcut testamentul anul trecut. Şi mi-am dat seama că, dacă mor mâine, las totul Statului. Aşteptaţi! Ce a făcut Statul pentru mine? Nu există motiv, deci nu-i las nimic! Nu... Voi lăsa opere, lucruri de genul acesta”, a declarat artista. Amanda Lear are 78 de ani, trăieşte cu zeci de pisici, este foarte credincioasă, stă departe de industria divertismentului şi încă pictează.

Pagina 1 din 1