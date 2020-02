Sâmbătă, Victor Ponta, președintele Pro România, a anunțat că medicul Marius Craina, fost director al Spitalului Județean Timișoara, va candida la primăria Timișoara împotriva actualului edil, Nicolae Robu, care și el va intra în cursă pentru un nou mandat. Cu numai un an în urmă, Craina era nominalizat de PSD ca și candudat la Primăria Timișoara. Între timp, medicul ginecolog a decis să schimbe partidul.

„Timișoara trebuie să redevină timișorenilor. M-am născut lângă Timișoara în anul 1964, aici mi-e familia, prietenii, rudele, aici m-am format, aici am trăit. Am înțeles că locul și rolul meu este aici, în țara mea. În urmă cu câteva săptămâni, am cunoscut un om care, într-o discuție, a adus vorba de candidatura la Primăria Timișoara. Mi-a spus să mă gândesc și că dacă voi decide să candidez, voi fi sprijinit. M-am gândit foarte mult și în urma discuției avute ieri cu domnul președinte, sunt convins că alternativa Pro România este soluția câștigătoare pentru municipiul Timișoara.

Nu este suficientă voința unui singur om pentru a câștiga o primărie ca Timișoara, este nevoie de un colectiv care să aibă aceleași gânduri, aceleași idealuri. După discuția avută cu domnul președinte, am spus da, am acceptat. Este o onoare pentru mine, dar și o responsabilitate uriașă, pentru că nu vreau sub nicio formă să nu fac tot posibil ca să redau municipiul Timișoara celor care locuiesc în el și care sunt forța vie a acestui municipiu. Vrem o Timișoară curată, frumoasă, elegantă, prosperă, vrem să punem Timișoara pe picioare. Sunt niște idealuri pe care astăzi le am și pe care le voi pune în aplicare”, a declarat în cadrul conferinței de presă, Marius Craina.

Cu această ocazie, medicul a anunțat că nu mai este, de ceva timp, membru PSD. De asemenea, Victor Ponta l-a nominalizat pe Adrian Pau ca și candidat din partea pro România la Consiliul Județean.

Cine este Marius Craina

Marius Craina este medic specializat în obstetrică-ginecologie. Din 2014 a ocupat, până anul trecut, funcția de manager al Spitalului Județean din Timișoara. Și în 2016, a fost pe lista scurtă de candidați pregătiți de PSD Timișoara pentru Primăria Timișoara.

Mandatul său de manager a expirat în decembrie 2017, însă de atunci a rămas intermiar în funcție, nefiind organizat un alt concurs. Așa cum Evz.ro a relatat în luna noiembrie, Marius Craina a fost schimbat la conducerea spitalului cu un tânăr liberal, iar acest lucru s-a petrecut pe fondul unui scandal imens, documente semnate de ministrul Sănătății, Victor Costache, apărând în public înainte de trimiterea oficială a acestora către cei vizați.

