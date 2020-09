Cristian Popescu s-a salutat și a discutat cu oamenii, fără a respecta reguli de distanțare socială, scrie fanatik.ro.

În urmă cu 24 de ore, ”Piedone” le explica cetățenilor că fiica sa s-a infectat cu noul coronavirus si ca asteapta rezultatul testului Covid, izolandu-se la domiciliu pana la aflarea rezultatului PCR.

Deși nu locuim în aceeași casă, am mers la medic să fac și eu testul. În așteptarea rezultatului am decis să mă autoizolez. Toți membri familiei mele au făcut testul, însă niciunul nu are simptome. Chiar și așa, cred că trebuie să fim responsabili și să respectam măsurile impuse de autorități în astfel de cazuri. Sănătatea este cel mai de preț dar pe care îl primim când ne naștem. Trebuie să avem grijă de ea și să o prețuim. Trebuie să avem grijă de cei dragi, să îi ferim de o posibilă îmbolnăvire.