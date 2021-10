Când va începe România să extragă gaze naturale din Marea Neagră. Este vorba despre 1 miliard de metri cubi

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a vorbit, miercuri, despre gazele din Marea Neagră și posibilitatea ca România să exploateze aceste resurse. Ministrul a afirmat că țara noastră trebuie să importe gaze, pentru a putea face față consumului din perioada iernii.

Ce spune ministrul Virgil Popescu despre rezerva necesarul de gaze naturale al României

România e al doilea mare producător de gaze naturale din Europa. Din păcate, pe gazele pe care le are și le scoate, România nu acoperă consumul. Și în perioada de iarnă trebuie să importăm 20-25% din total consum ca să putem trece peste această perioadă de iarnă.

Avem gaze în Marea Neagră, de-a lungul timpului, aceste perimetre au fost concesionate. Unul din perimetrele concesionate, mai mic, Aurora și Doina, este în curs de exploatare, vor fi finalizate lucrările anul viitor. Primele gaze din Marea Neagră vor intra in sistemul national de transport la inceputul anului viitor, vorbim de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an. Practic, va veni un 10% din producția românească, în plus”, a afirmat Virgil Popescu la emisiunea „Legile puterii” de la Realitatea Plus.

Minsitrul Economiei a vorbit și despre efectele Acordului aprobat de Romgaz pentru gazele din marea Neagră, aprobat marți de compania națională, prin care România devine „partener egal cu OMV Petrom”.

„Gazele din Neptun Deep, perimetrul concesionat celor de la OMVPetrom si Exxon. Ieri s-a finalizat Acordul de cumpărare al celor 50% din Neptun Deep de Romgaz de la Exxon.

„Avem nevoie de import mai puțin decât multe alte state europene”

Urmează ca în perioada următoare cei din Consiliul de Administrație și AGA de la Romgaz să aprobe această tranzacție. Și putem spune, apoi, că Romagaz devine partener egal cu OMV Petrom și vom scoate gazele din Marea Neagră. Statul român redevine actor important in piata gazelor naturale, acolo vorbim de 10 miliarde de metri cub, aproximativ anual. Practic dublăm cantitatea de gaze pe care o avem în momentul de față.

Ca orice stat european, avem nevoie de import mai puțin decât multe alte state europene pentru că suntem producători și trebuie să căutam gaze. Practic, operatorii din piață să-și aducă surplusul de gaze în perioada de iarnă”, a conchis Virgil Popescu.