Când va fi lansată cea mai mare navă de croazieră din lume. Ce dotări va avea „Icon of the Seas”

Până atunci, Wonder of the Seas este considerată a fi cea mai mare din lume, fiind construită la șantierul naval Chantiers de l’Atlantique din Saint-Nazaire, Franța.

Wonder of the Seas are o lungime de 362 metri și un tonaj brut de 236.857. În total, nava de pasageri are 18 punți și poate găzdui 7.000 de pasageri, în diferite locații, în funcție de confortul dorit, fiind echipat cu 2.867 de cabine, 20 de restaurante și patru piscine.

Noul pachebot care se construiește în prezent, Icon of the Sea, va fi cu trei metri mai lung și va putea găzdui în plus 600 de pasageri.

„Icon of the Seas” va avea șapte piscine, una dintre ele fiind cea mai mare construită pe o navă. În plus, la bord va exista și un patinoar, dar și cluburi și restaurante pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele.

Facilități ca pentru un oraș plutitor

Revenind la Wonder of the Sea, facilitățile oferite fac din aceasta navă un adevărat oraș plutitor.

La bord există un parc acvatic pentru copii și un loc de joacă, un teren de baschet în mărime naturală, un patinoar, un simulator de surf, o tiroliană cu o diferență de nivel de aproape 30 de metri, un teatru cu 1400 de locuri, un teatru acvatic și doi pereți de escaladă, de aproape 13 metri.

La fel ca la toate navele din clasa Oasis, una dintre caracteristicile speciale de la bord este Grădina Botanică, care are peste 10.000 de plante reale.

Uriașă navă are șase motoare diesel,de tipul Wärtsilä 16V46D și Wärtsilä 12V46D cu 12 cilindri, fapt ce îi face pe ecologiști să critice dimensiunile navei precum și poluarea făcută de aceasta.

Pentru propulsie, Wonder of the Seas folosește trei elice principale, de tipul azipod, se mișcă în toate direcțiișe și care sunt acționate electric. În plus, vaporul mai are în toare alte patru elice, la prova navei, care sunt folosite pentru acostare, fiecare cu o putere de 5.500 kilowați sau 7.380 de cai putere