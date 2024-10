Politica Când va fi înmormântat fostul președinte PER, Dănuț Pop







Familia fostului președinte PER, Dănuț Pop, a anunțat când și unde va avea loc înmormântarea. Cei care doresc să aducă un ultim omagiu acestuia pot merge priveghiului de duminică, 06.10.2024, ora 19:00, la capela cimitirului din comuna Mireșu Mare, județul Maramureș.

Când va fi înmormântat Dănuț Pop

Înmormântarea va avea loc luni, 07.10.2024, ora 12:00, la Cimitirul din Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Masa va fi la căminul cultural din Mireșu Mare, după înmormântare.

Cei care nu pot ajunge la Maramureș, unde se va afla trupul neînsuflețit, pot merge duminica, 6.10.2024, ora 11.30, la slujba organizată în cadrul Bisericii Jandarmeriei Române din București. Acolo va fi deschisă o carte de condoleanţe pentru a permite cât mai multor oameni care l-au admirat să scrie câteva rânduri despre fostul președinte PER.

Dănuț Pop a pierdut lupta cu boala

Fostul președinte al Partidului Ecologist Român (PER), Dănuț Pop, a murit marți, în urma unei boli groaznice. El a condus PER din anul 2007 până la începutul lui 2023, când conducerea partidului a fost preluată de Mircia Gutău, iar în februarie 2024 la conducerea PER a fost ales Florin Secară.

A luptat cu toate puterile

„Anuntăm cu durere în suflet că astazi, iubitul nostru Dănuț Pop, aflat în Franța, a trecut la cele veșnice. Pentru noi, familia, a fost un soț și un tata iubitor, bunic de curând, învățător și prieten. Dar și mult mai mult decât atât. A fost un om care a refuzat să urască, chiar și atunci când avea motiv. Un etern optimist, a crezut în permanență în oameni și în acordarea celei de-a doua șanse, chiar și celor care i-au greșit. A vrut și a reușit să facă bine și a ajutat de fiecare dată când a avut posibilitatea.

A fost un om care a luptat cu toate puterile pentru a- și apăra crezul și a iubit Maramureșul natal și România mai mult decât orice pe lume. A refuzat să cedeze în fața fricii sau a presiunilor și a fost un om care și-a respectat întotdeauna cuvântul dat și pentru care cuvântul compromis nu a existat.Fără Dănuț Pop, lumea noastră, a familiei, dar și a celor care l-au cunoscut și i-au fost prieteni, a devenit mai săracă, iar cei care au avut ocazia să îl cunoască și să lucreze cu el, au avut un privilegiu. A fost un om care nu a facut niciodată rău, iar prietenii și colegii săi își vor aminti cu siguranță pofta de viață și puterea de muncă incredibile, de care dădea dovadă!”, a anunțat familia.