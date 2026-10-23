Când se dă verdictul în procesul privitor la moartea lui Maradona

Verdictul în procesul privind moartea legendarului fotbalist argentinian Diego Maradona va fi pronunțat pe 22 decembrie, a anunțat joi tribunalul din San Isidro, după încheierea celor șase luni de audieri, potrivit Yahoo.

La finalul dezbaterilor, fiica cea mare a fostului sportiv, Dalma Maradona, a cerut să i se facă dreptate tatălui său.

„Sper ca tatăl meu să primească dreptatea pe care o merită, la fel ca orice altă persoană”, a declarat aceasta, în lacrimi. Dalma a spus că ea și sora sa, Gianinna, au fost nevoite să asculte declarații dureroase pe parcursul procesului.

În cele 51 de ședințe desfășurate începând din aprilie, instanța a analizat posibila răspundere a șapte profesioniști din domeniul medical pentru presupuse neglijențe în îngrijirea la domiciliu a lui Maradona. Printre inculpați se numără medici, asistenți medicali, un psihiatru și un psiholog.

Maradona a murit la 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, într-o locuință din Tigre, în apropiere de Buenos Aires, unde se recupera după o intervenție neurochirurgicală. Cauza decesului a fost o criză cardiorespiratorie însoțită de edem pulmonar.

Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea între patru și 12 ani pentru șase dintre inculpați. Cea mai mare pedeapsă a fost solicitată pentru neurochirurgul Leopoldo Luque, medicul care îl trata pe Maradona și care s-a declarat din nou nevinovat la finalul procesului.

Unele dintre părțile civile, inclusiv membri ai familiei fostului fotbalist, au cerut pedepse de până la 16 ani pentru Luque și pentru Nancy Forlini, coordonatoarea medicală a perioadei de recuperare.

Instanța l-a achitat pe medicul Pedro di Spagna, care îl consultase pe Maradona o singură dată în ultimele două săptămâni de viață.

Apărarea celorlalți inculpați a contestat responsabilitatea acestora. Avocații asistentului medical Ricardo Almiron au susținut că acesta verificase semnele vitale ale pacientului inclusiv în seara dinaintea morții. Apărătorul coordonatorului de asistență medicală Mariano Perroni a afirmat că atribuțiile clientului său vizau organizarea turelor, nu examinarea directă a pacientului.

Dezbaterile au scos în evidență acuzații privind dezorganizarea echipei medicale și neclaritatea responsabilităților. Apărările au contestat, totodată, interpretările experților privind starea cardiacă și renală a fostului fotbalist.

La anunțarea datei verdictului, președintele tribunalului, Alberto Gaig, a fost copleșit de emoție, potrivit AFP. Decizia instanței este așteptată pe 22 decembrie.