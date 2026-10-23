Justitie

Când se dă verdictul în procesul privitor la moartea lui Maradona

Când se dă verdictul în procesul privitor la moartea lui MaradonaDiego Maradona. Sursa foto: wikimedia.org
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Din cuprinsul articolului

Verdictul în procesul privind moartea legendarului fotbalist argentinian Diego Maradona va fi pronunțat pe 22 decembrie, a anunțat joi tribunalul din San Isidro, după încheierea celor șase luni de audieri, potrivit Yahoo.

Fiica lui Maradona cere dreptate pentru tatăl său

La finalul dezbaterilor, fiica cea mare a fostului sportiv, Dalma Maradona, a cerut să i se facă dreptate tatălui său.

„Sper ca tatăl meu să primească dreptatea pe care o merită, la fel ca orice altă persoană”, a declarat aceasta, în lacrimi. Dalma a spus că ea și sora sa, Gianinna, au fost nevoite să asculte declarații dureroase pe parcursul procesului.

În cele 51 de ședințe desfășurate începând din aprilie, instanța a analizat posibila răspundere a șapte profesioniști din domeniul medical pentru presupuse neglijențe în îngrijirea la domiciliu a lui Maradona. Printre inculpați se numără medici, asistenți medicali, un psihiatru și un psiholog.

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Cum a murit Maradona

Maradona a murit la 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, într-o locuință din Tigre, în apropiere de Buenos Aires, unde se recupera după o intervenție neurochirurgicală. Cauza decesului a fost o criză cardiorespiratorie însoțită de edem pulmonar.

Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea între patru și 12 ani pentru șase dintre inculpați. Cea mai mare pedeapsă a fost solicitată pentru neurochirurgul Leopoldo Luque, medicul care îl trata pe Maradona și care s-a declarat din nou nevinovat la finalul procesului.

Justiție

Justiție. Sursă foto: ChatGPT

Unele dintre părțile civile, inclusiv membri ai familiei fostului fotbalist, au cerut pedepse de până la 16 ani pentru Luque și pentru Nancy Forlini, coordonatoarea medicală a perioadei de recuperare.

Instanța l-a achitat pe medicul Pedro di Spagna, care îl consultase pe Maradona o singură dată în ultimele două săptămâni de viață.

Acuzații privind dezorganizarea echipei medicale

Apărarea celorlalți inculpați a contestat responsabilitatea acestora. Avocații asistentului medical Ricardo Almiron au susținut că acesta verificase semnele vitale ale pacientului inclusiv în seara dinaintea morții. Apărătorul coordonatorului de asistență medicală Mariano Perroni a afirmat că atribuțiile clientului său vizau organizarea turelor, nu examinarea directă a pacientului.

Dezbaterile au scos în evidență acuzații privind dezorganizarea echipei medicale și neclaritatea responsabilităților. Apărările au contestat, totodată, interpretările experților privind starea cardiacă și renală a fostului fotbalist.

La anunțarea datei verdictului, președintele tribunalului, Alberto Gaig, a fost copleșit de emoție, potrivit AFP. Decizia instanței este așteptată pe 22 decembrie.

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