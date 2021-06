14 iunie

Când ai noroc, atunci ai cu carul! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 14 iunie s-au născut Ernesto Rafael „Che” Guevara de la Serna, Harriet Beecher Stowe, Steffi Graf, Boy George, Donald Trump, Karel Gott, Giannina Naninni, Vasile V. Vasilache, Dumitru Pârvulescu, Mihai Brediceanu, Cornel Coman, Alexandru Darie.

Pe 14 iunie sunt, în calendarul creștin-ortodox, Sfinţii: Sf. Prooroc Elisei, Metodie şi Iulita.

În ”Kalendar” este Eliseiul Grâului, Sf. Elisei. Se ţine de toată lumea – e rău în primul rând de grindină, dar şi de ciumă, de toate bolile, de lup, de urs, de muşcătură de şarpe! Oricum, în această perioadă șerpii sunt cam duși cu capul, este perioada împerecherii lor, atenție dacă faceți picnic pe iarbă!

Se spune că trebuie să se lucreze doar până la miezul zilei fiind, evident, o nouă pauză agricolă în magia naturii creatoare a bobului de grâu. Bun, ce îi place mai mult omului decât să nu muncească, aşa că nu este greu de ţinut!

Astăzi îl pomenim pe revoluționarul argentinian, pe rebelul cu o cauză, Che Guevara. Nu a fost niciodată modelul meu de viață, dar nu pot să nu-l respect și să nu-l admir. Che este exemplul sentimental şi tragic al celui care merge până la capăt, plătind chiar cu preţul vieţii ideea proprie, idealul, cauza căreia i s-a dedicat. Medic şi asasin, cinic şi romantic, iubit de săraci și urât de bogați, adorat de femei și invidiat de bărbați, exemplu de dualitate a zodiei Gemenilor, cu foarte multe defecte şi poate cu și mai multe calităţi, Che a fost o figură complexă, de legendă, pe drept cuvânt caracterizat de Jean-Paul Sartre: “a fost cea mai completă fiinţă umană a vremurilor noastre”. Născut în aceiași zi, în același grad din zodie, cu alt Geamăn celebru, Donald Trump. Nu seamănă deloc unul cu altul, dar îi unește aceiași caracteristică a Dioscurilor de a-și urma propria viziune, de a crede nestrămutat în faptul că au dreptate. Chiar, cu prețul vieții!

Am lăsat, nu știu de ce, curierul UE de săptămâna trecută nedesfăcut. Duminică am fost vrednic și l-am citit, afară plouă ca în Bacovia, starețul Cristian se luptă cu smart Xiaomi Redmi 9S pe care l-a primit-o cadou. Are o problemă: ”cum prind Trinitas?” Așa că eu m-am apucat de studiul curierului UE. Are multe lucruri foarte interesante. Majoritatea FYEO.

Dar despre altceva doream sa va informez. În numărul de duminică al ”New York Post” am citit despre un om, un american, cu foarte mult noroc. A fost înghițit de o balenă, și la fel ca biblicul Iona, a supraviețuit fără multe prejudicii. Este vorba despre Michael Packard, scufundător și ”culegător” de homari.

Episodul s-a petrecut în dimineața zilei de vineri, 11 iunie, pe la orele 10, în largul Cape Cod. Michael Packard în vârstă de 57 de ani a declarat: ”Tocmai pusesem ochii pe un homar uriaș când parcă m-a lovit un tren și s-a făcut întuneric. Primul gând a fost că m-a atacat un rechin, un mare alb. Dar aveam brațele și picioarele cu mine. Așa că am tras concluzia că m-a înghițit o balenă.” Care balenă nu i-a plăcut micul dejun și l-a scuipat pe american 40 de secunde mai târziu, în văzul a 30-40 de oameni, care au declarat că a fost vorba despre o balenă cu cocoașă, care nu atacă oamenii, se hrănește cu crustacee, mici sepii și peștișori. Packard a fost înghițit accidental, s-a aflat la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. Dar, a avut noroc. Cu carul!

Nu este prima dată când a avut noroc și a păcălit moartea. Pe 29 noiembrie 2001, Michael Packard a supraviețuit prăbușirii avionului în care se afla. În Costa Rica, unde se afla pentru sezonul de iarnă la homari. A stat în junglă patru zile cu fracturi multiple, până a fost salvat. Dar, a supraviețuit și s-a refăcut repede.

Cu circa cinci ani mai înainte, în anul 1996, pe 7 septembrie, a supraviețuit unui accident teribil de motocicletă. Cu o Honda de o mie de centimetri cubi, la circa o sută de mile pe oră, a vrut să evite un sconcs care se plimba și el pe autostradă. Motocicleta a derapat, a ieșit în peisaj și s-a zdrobit de un copac uriaș. Michael nu a pățit nimic, fiind aruncat într-un tufiș și având cască și toată armura motociclistă pe el. Mint, tot a pățit ceva, a avut o urticarie de prima clasă, tufișul s-a dovedit a fi unul de iederă veninoasă.

Când ai noroc, atunci ai cu carul! Michael Packard susține că toată familia lui este norocoasă. Are înca patru frați și surori. Mama lor este celebra pictoriță Anne Packard cu tablouri la Luvru și la The Met din New York.

Dacă te uiți la picturile Annei Packard îți dai seama de ce familia ei are noroc. Pictorița ar putea fi catalogată drept impresionistă, dar tablourile ei au ceva foarte deosebit. Sunt, aproape în exclusivitate, peisagii marine. Impresia pe care o transmite este de ”nostalgie optimistă” subiectul poate fi o mare în furtună, dar culorile sunt deschise, vesele. Ca să vedeți despre ce este vorba uitați-vă la http://www.packardgallery.com/paintings.html. Nici nu sunt scumpe, tablourile, încep, cele mici, de la o mie de dolari și ajung, cele mari, la peste 30.000$.

Eu cred că norocul este atras de cei optimiști, de cei care gândesc pozitiv despre viață și întâmplările ei. Cei de partea pozitivă a Forței.

Din nefericire, marea majoritate, gândacii de bucătărie, cum spunea un medic celebru, sunt atrași numai de știrile negative, de vulgarități frivole și de nenorociri. Răul la rău trage. Un studiu Eurostat arată că pe primele locuri sunt cele mai primitive țări din UE, Bulgaria și România. Aici, aproape în totalitate, presa abordează numai știri negative, nenorociri, boli, accidente, cutremure, asteroizi etc etc și ”mondene” ca să aibă vizualizări, să fie pe placul gândacilor de bucătărie. Ca să nu pomenesc când fac reclamă la infractori. Cum că aibă noroc? Bună întrebare!

Acum ce să zic, Cleopa zicea că norocul este un drac, Doamne, iartă-mă! Nu aș fi așa de sigur, eu cred ceea ce a spus ieromonahul Dionisie Ignat, de la Sf. Munte Athos, El susținea că norocul este Binecuvântarea Domnului. Eu așa cred!

Așteptând ziua în care o să vină peștii, și lumea o să devină normală, a fost un film bun, de demult, dar și un proverb din Polinezia, care însemna la sfântu’ așteaptă, la paștele cailor, mă mulțumesc să știu, pentru că sper că mai am ”baraka”, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 14 iunie 2021

BERBEC Optimismul e garantat azi. Te poţi afla între nişte oameni care văd jumătatea plină a paharului. Trebuie să găseşti proporţia corectă între obligație și interes, între muncă şi distracţie. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător!

TAUR Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Tenacitatea de astăzi, în realizarea scopurilor, e un bun exemplu. Conjunctura te avertizeaza sa-ti supraveghezi sanătatea şi regimul alimentar şi să răreşti ţigările! Sigur, dacă fumezi! Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimelor evenimente în care ai fost implicat, cu sau fără voia ta.

GEMENI Astăzi trebuie să spui direct şi cinstit care sunt interesele tale şi de ce ai nevoie. Atenţie mărită la utilizarea unor substanţe ca medicamentele, alcoolul şi dulciurile industriale. Relaţiile cu persoanele nascute in semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu şi cu cei din semne de apă şi pământ. Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi aspecte îţi îţi sunt favorabile. Pentru cei nascuti in ultima parte a zodiei, stelele, cu voia Domnului, arată astăzi numai lucruri bune şi vesele, adica o zi întreagă de influenţe favorabile.

RAC Faci eforturi ca să te achiţi de urgenţele cotidiene. Cu cumpătare și bun simț, pentru că ai o înclinare naturală către armonie şi echilibru. Pregătește schimbările pe care le dorești! Profesional treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti deloc nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. Încearcă să pari entuziast de toate noutăţile pe care ţi le comunică surâzători colegii şi/sau rudele. Dacă ei sunt mulţumiţi, trebuie să te bucuri şi tu – lasă inerţia şi prudenţa semnului de apă, în care te-ai născut, pentru altădată!

LEU O surpriză, sau ceva neașteptat! Astăzi, la serviciu, unde activezi, ceva interesant și poate profitabil, se întâmplă. Pregăteşte-ţi o seară plăcută şi relaxantă ca să-ţi „încarci bateriile”! La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc, dar cu profesionalism şi cu prudenţă o să dejoci orice aspect nefavorabil. Pentru că, şiret şi bine informat de stele, tu ceri sprijinul colegilor! Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. In jungla de beton ai luptat bine până acum, deci, eşti dispus să continui. Ziua se anunţă favorabilă în ceea ce priveşte domeniul conjugal, sau de cuplu. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi.

FECIOARĂ Nu te implica în conflicte cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt bine aspectate. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Nimic de care să te temi! Ceva te deranjează. Nu incepe nici o discuţie importanta sau vreo negociere inainte de miezul zilei. Daca ai de făcut deplasari sau calătorii astăzi este ziua – adică astăzi este ziua în care poţi începe călătoria, sigur, dacă nu ai plecat ieri şi astăzi eşti deja pe drum! Schimba locul şi iți schimbi si norocul. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de bună este. O să vezi tu, mai târziu.

BALANŢĂ Atenţie la bani. Limitează cheltuielile la un nivel suportabil, dar nici să fii zgârcit! Domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste, sau examene. Dar, poate fi cea mai profitabilă zi a săptămânii. Eşti deosebit de inspirat în afaceri cu banii altora, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul, cu cei din jurul tău. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te poți simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti!

SCORPION Domeniul emoţional e avantajat. Ziua te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi, cu familia, cu anturajul. Nu întrerupe pe cel cu care vorbeşti, lasă-l să spună tot ce are de spus! Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii placute şi, adeseori, chiar necesare. Din când în când trebuie reinventată arta amorului, iar discuţia este primul pas. Este bine să te bucuri mai mult de ce ai şi să laşi deoparte, măcar astăzi, planurile măreţe de viitor. Nu din cauza “crizei sanitare” la care suntem instigaţi şi condamnaţi, ci din considerente practice şi familiale. Configuraţia cosmică te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Se apropie nişte termene, sau examene şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi după!

SĂGETĂTOR Nimic amenințător, nimic neplăcut! Cu mai mult pragmatism şi efort bine dozat poţi să te simţi astăzi, chiar bine, cu speranță în viitor și fără presiunea artificială a veștilor negative. Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi să tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective. Totul apare destul de neclar şi confuz. Doreşti mai multa claritate şi lumină. Timpul rezolva totul, sau aproape totul. Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale. Nu trebuie să schimbi nimic din programul pe care l-ai stabilit – chiar dacă informaţiile pe care le primeşti sunt contradictorii.

CAPRICORN Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile verii. Care delicii, costă mult! Aşa că vezi de unde faci rost de bani! O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te organizezi mai mult, să fii mai eficient, mai ales în prima parte a zilei. Poţi să finalizezi unele lucruri importante, poate şi acasă, în a doua parte a zilei. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină.

VĂRSĂTOR O atmosferă de solidaritate şi cooperare domnește în anturaj. Şi tu eşti punctul central! Nu risipi vraja, aşteaptă şi zâmbeşte. Poate au să-ţi ceră ceva, pentru că „interesul poartă fesul”! Un semn de foc iti poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada ai ceva noroc. Astăzi poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. În a doua parte a zilei, o perioadă foarte bună pentru spectacole sau vizite sociale la prieteni cu influenţă.

PEŞTI Deciziile par uşoare. Reuşeşti să-ţi aduci aminte de situaţii similare din trecut, de soluţia câştigătoare. Experienţa contează, reflectezi! Astăzi pregăteşte-ţi din timp reacțiile sociale. Peştii de toate categoriile, rechini sau plevuşcă, trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri, colegi, către anturaj, în general, pentru ca să evite să aibă decepţii. Pastreaza prieteniile de afaceri strict conventionale si nu-ti baga partenerii in casa. Astăzi, măcar! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietati.