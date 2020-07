Amiralul a încercat pentru ultima oară să scape din lanţul învinuirilor. „Am fost şeful Abwehrului şi de aceea era de datoria mea să particip la comploturile împotriva Führerului, altfel nu le-aş fi putut demasca”.

Judecătorul şi ceilalţi nu puteau decât să surâdă, dar pentru că inculpatul nu mai avea de trăit decât o oră, două, completul se hotărî să aplice toate regulile de procedură.

Canaris şi-a încheiat pledoaria de apărare cu fraza: „Vă rog să-mi permiteţi să-mi răscumpăr greşeala luptând pe front”.

Procesul s-a încheiat puţin înainte de miezul nopţii. Sentinţa nu putea fi alta decât condamnarea la moarte.

Noaptea, Canaris, îi ciocăni în perete, în codul morse, colonelului Lunding (şeful serviciului de informaţii danez), vecinul din celula nr. 21, ultimul său mesaj:

„Mor pentru patria mea, am conştiinţa curată. Dumneavoastră, ca ofiţer, veţi înţelege că mi-am făcut numai datoria patriotică atunci când am luat poziţie faţă de prostia nelegiuită cu care Hitler a dus Germania la pieire. A fost inutil, pentru că astăzi ştiu că Germania va dispărea, am ştiu acest lucru încă din anul 1942”.

Sentinţa de condamnare la moarte a fost executată în zorii zilei de 9 aprilie 1945.

Fusese arestat din vila sa după atentatul ratat la viața lui Hitler al colonelului Stauffenberg din 20 iulie 1944.

