Canada – TOP lucruri pe care ar trebui să le știi despre această țară

Pe lângă toate acestea, există multe alte motive pentru care această țară este un loc ideal nu doar pentru a fi vizitat, ci pentru a-l lua în considerare dacă vrei să te muți permanent. De asemenea, odată ce ai ajuns în Canada vei putea plasa tichete la loteria Canada Atlantic Bucko local, nu doar online cum poți face din România, vei putea vedea numeroasele lacuri naturale care în total reprezintă peste 60% din lacurile de pe Pământ, dar nu numai.

Iată câteva aspecte amuzante, interesante, ieșite din comun, care te vor face să pui Canada pe lista următoarelor destinații în care vrei să pleci în vacanță.

Saint-Louis du Ha-Ha este unul dintre cele mai vesele orașe din lume, așa cum indică și denumirea sa.

Canada este prima țară care a construit un loc de aterizare pentru OZN-uri.

Deși Hockey-ul pe gheață este cel mai iubit sport al canadienilor, sportul oficial al acestei țări este Lacrosse.

Canada este singura țară care are o închisoare pentru urșii polari.

Printre celebritățile de origine canadiană se află Ryan Reynolds și Ryan Gosling, dar și:

○ James Cameron

○ Shania Twain

○ Pamela Anderson

○ The Weeknd

○ Jim Carey

○ Seth Rogen

○ Mike Myers

În 2012, Ministerul de Imigrări din Canada a declarat că Moș Crăciun este de origine canadiană, fiind numit oficial un cetățean al acestei țări.

Arțarul nu este doar un simbol național pentru canadieni, ci este un simbol al identității lor. Există sticle de parfum în forma frunzei acestui arbore, există tipuri de brânzeturi create în această formă, dar și multe alte produse realizate pe același model.

În Canada te poți relaxa la numeroase resorturi, multe fiind recunoscute mondial și pentru faptul că au pârtii unde se poate skia.

O treime dintre angajații de la Microsoft sunt absolvenți ai facultății Waterloo din Canada.

Canada este una dintre țările cu cea mai mică rată a criminalității, deținând și cea mai lungă graniță non-militară.

Această țară are cel mai bun sistem de învățământ, conform statisticilor fiind stabilit că peste 56% din populația țării are studii făcute după terminarea liceului.

Canada este o țară bazată pe democrație, fiind cunoscută și apreciată pentru lipsa conflictelor de-a lungul anilor.

Canada are peisaje naturale superbe, de poveste, are cea mai curată apă de pe tot Pământul și cele mai multe și mari zone de natură sălbatică.

Într-o porțiune din zona Hudson Bay a fost înregistrată o forță gravitațională mai mică decât pe restul Globului.

Fiecare țară de pe acest Pământ are părțile sale bune, are frumusețile sale naturale ori citadine. Cu toate acestea, din păcate, unele nu sunt prezervate corespunzător, pierzându-se treptat în timp. Canada are multe motive pentru care să se mândrească, fiind o atracție turistică ce merită atenția oricărei persoane.